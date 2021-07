Odmori i dijaspora pune kasu Srpske

BANJALUKA - Prihodi od putarine u prvih šest mjeseci ove godine premašili su 11 miliona maraka, što pokazuje da se situacija u vezi sa virusom korona stabilizuje i da se ljudi vraćaju putovanjima.

U preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” navode da je najveći priliv novca od putarine u prvom polugodištu zabilježen u junu, kada se u republičku kasu po tom osnovu slilo nešto više od dva miliona maraka.

Podsjetili su da je prošlu godinu obilježila pandemija kao i razna ograničenja i u saobraćaju, zbog čega je prihod od putarine od januara do kraja juna prošle godine iznosio nešto više od osam miliona maraka, piše Glas Srpske.

Sagovornici “Glasa” ističu da je na veći ovogodišnji prihod od putarine uticala stabilizacija epidemiološke situacije te mogućnost putovanja koja je svima lani bila uskraćena. Imajući u vidu da je najveći ovogodišnji priliv novca bio u junu, to se, kako ističu, može povezati sa sezonom godišnjih odmora te dolaskom velikog broja naših ljudi iz dijaspore, kao i stranaca.

- Dobro je što se prihodi povećavaju jer to znači da će biti više novca i za održavanje tih puteva. Najveći prihod od putarina koji se bilježi u junu možemo svakako pripisati sezoni godišnjih odmora. Ljudi putuju na različite destinacije, na odmore, a putovanje autoputevima je i brže i bezbjednije. Vidjećemo kakva će situacija biti do kraja godine - rekao je ekonomski analitičar Predrag Duduković.

Iako je u Srpskoj na snazi isti cjenovnik za putarinu još od novembra 2018. godine i u “Autoputevima” navode da korekcije cijena nisu u planu, ekonomisti i vozači smatraju da bi one ipak mogle biti malo niže.

- Ako poredimo putarine kod nas i u okruženju, mislim da je i trenutna cijena malo viša nego što bi trebalo da bude. Samim tim neko dalje povećanje cijena bi možda stvorilo kontraefekat - kazao je Duduković.

Kako dodaje, novim povećanjem cijena ne bi ostvarili veće prihode od putarina, već bi građani manje koristili autoput i prihodi bi ostali na istom nivou.

Dionicu autoputa od Banjaluke do Prnjavora, od kada je puštena u saobraćaj, koristi Marija Simić iz Dervente. Ona naglašava da je vožnja autoputem daleko bezbjednija i brža te je, kako kaže, “zaboravila” put kojim je ranije stizala do najvećeg grada Srpske.

- Iznos putarine je prihvatljiv kada uzmemo u obzir sve, ali, naravno, niko ne bi imao ništa protiv da je niži. Autoput koristim gdje god postoji u pravcu na koji me put odvede i iskreno se nadam da će u Republici Srpskoj biti izgrađeno još kilometara - istakla je Simićeva.

Republika Srpska ima 106 kilometara autoputa, a riječ je o dionicama koje povezuju Banjaluku i Gradišku te dijelu koji nosi naziv “9. januar” i predstavlja kraći i brži put od najvećeg grada Srpske do Doboja.

Cijene

Vožnja dionicom od Banjaluke, odnosno naplatnog mjesta Jakupovci do Gradiške košta 3,5 maraka. Vozači koji se kreću na relaciji do Doboja, odnosno Kladara za putarinu izdvajaju sedam maraka, dok za pređene kilometre od Doboja do Gradiške iznosi deset maraka.