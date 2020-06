Oglas kakav niste vidjeli: Pokreni karijeru još danas

Da li ste dostigli plafon u karijeri i spremni ste za promjenu životnog poziva? Ako jeste, kompanija Prointer ITSS pravo je mjesto za vas.

Pod motom "Pokreni karijeru today", Prointer je pokrenuo kampanju zapošljavanja za sve one koji su spremni za novi izazov.

Pravi test kojim možete provjeriti da li je vrijeme da promijenite poslovno okruženje je njihov interaktivni oglas. U do sada nezabilježenoj ponudi za posao - kreativnom videu, sa nekoliko klikova sami sebi ćete dati odgovor da li je došao trenutak za promjene u vašoj karijeri.

Prointerova kampanja u narednih nekoliko sedmica na oglasnim površinama, društvenim mrežama i medijima imaće za cilj da privuče stručne i sposobne kadrove koji žele da uče i oprobaju se u nečem novom.

Ova kompanija već godinama gradi tim kojeg karakteriše spoj različitih znanja, vještina i sposobnosti. Zato nije presudno ako do sada niste radili u IT industriji, već je bitno da želite da učite nove stvari i svakodnevno napredujete, jer informacione tehnologije sve to nude.

Čim pogledate video biće vam jasno da na sasvim drugačiji i inovativan način Prointer poziva hrabre i odlučne da zakorače u nešto novo, preskoče barijere tradicionalnog i pomalo tromog tržišta rada i već danas pokrenu svoju karijeru.

Interaktivni oglas pronađite na www.pokreni-karijeru.today