Oko 3.500 obveznika bez prijave za e-PDV

​BANJALUKA - Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH od početka ove godine prijave za PDV i akcize prima isključivo u elektronskom obliku, a oko 3.500 obveznika i dalje se nije prijavilo za ovaj vid komunikacije iako su za to imali dovoljno vremena.

Kako su nam rekli u UIO BiH, svi oni koji se još nisu registrovali za e-PDV, svoje januarske prijave u 2019. godini za porez na dodatu vrijednost i za akcizu neće moći podnijeti u roku, a to je 10. februar 2019. godine.

"UIO će po službenoj dužnosti za sve takve poreske obveznike izvršiti razrez poreske obaveze, obračunati naknadni teret prinude u iznosu od 5% i zakonsku zateznu kamatu, koja iznosi 0,04% svakog dana zakašnjenja", kaže Ratko Kovačević, portparol Uprave.

Iako su rokovi istekli, iz Uprave pozivaju sve one koji nisu izvršili svoju obavezu da to urade u što kraćem roku, kako bi izbjegli kazne i prekršajne naloge.

"One koji nisu izvršili registraciju pozivamo da dođu u odsjek za poreze u nadležnom regionalnom centru prema svom sjedištu i na licu mjesta uz pomoć službenika UIO izvrše registraciju. Radno vrijeme regionalnih centara UIO je od osam do 16 časova", poručuju iz UIO.

Da bi ovaj proces bio uspješno završen, neophodno je da odgovorna lica, ili njihovi zastupnici, ponesu sa sobom pečat, kako bi mogli ovjeriti izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga UIO.

Inače, do kraja 2018. godine za elektronsku komunikaciju s UIO ukupno se registrovao 41.151 obveznik, a u posljednjim momentima prošle godine zahtjev je podnijelo njih 1.635.

U Privrednoj komori Republike Srpske (PK RS) pretpostavljaju kako se nisu prijavila ona preduzeća koja su manje aktivna i koja imaju niži nivo znanja za moderne tehnologije.

Podsjećaju kako su u saradnji s UIO BiH imali seminare s ciljem da se privrednicima pojasne procedure i postupak prijavljivanja na sistem. "Treba da prođe jedan period prilagođavanja, a UIO je iskazala otvorenost ka saradnji u smislu dodatnih pojašnjenja i edukacija. Mislimo da je to put ka kojem moramo ići, jer drugi načini ne doprinose konkurentnosti sa aspekte uštede vremena i sredstava", kaže Dragica Ristić, direktor PK RS.

Dodaje kako su u Komori svjesni kako je u pitanju zakonska obaveza, ali da i mimo toga podržavaju ovaj vid komunikacije.

"Sve ono što ide ka digitalizaciji i modernizaciji poslovanja je korisno i za privredna društva, jer je to brži način komunikacije sa jedne strane, a sa druge strane tu postoje i pogodnosti da sistem sam djeluje. Na primjer, ukoliko su obveznici nešto pogrešno popunili ili ako nešto nije dobro uneseno u sistem, on ih automatski na to upozorava", kazala je Ristićeva.