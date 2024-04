Oko stotinu radnika "Nova DIPO" traže pomoć od Dodika

GRADIŠKA - Oko stotinu radnika "Nova DIPO" Gornji Podgradci iz Gradiške, iscrpilo je svaku mogućnost kako bi se izborili za svoja prava, nakon što ih je ova firma krajem januara poslala kući, te su sada odlučili da pišu direktno Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske.

Kako je potvrdio za "Nezavisne novine", Miroslav Stanić, predstavnik radnika ovog preduzeća, to je posljedna opcija koja im je ostala, jer se do sada niko nije oglasio niti im pomogao.

"Iako su nam predstavnici firme ponovo obećali da će nešto biti riješeno, mi ne vjerujemo u to. Tri i po mjeseca smo bez ikakvih primanja, ne znamo kako ćemo dalje", rekao je Stanić.

Kako se navodi u pismu, radnici su se Dodiku obratili s molbom za pomoć i to "zbog nedomaćinskog poslovanja i nebrige vlasnika preduzeća, Ljube Ćubića".

"Ostali su nam dužni četiri plate i što je najgore, nemamo zdravstveno osiguranje, a kako smo svi stariji radnici i pred penziju, ne možemo se liječiti i kupovati lijekove.

Zadnje primanje smo imali u decembru prošle godine i to po 350 KM. Oko 20 radnika je ispunilo uslove za penziju, a ne mogu se penzionisati jer vlasnik nije uplatio doprinose", navodi se u pismu radnika.

Kako ističu, ovo nije prvi put da je preduzeće koje je žila kucavica cijelog Potkozarja i Gornjih Podgradca u krizi.

"S obzirom na to da ste već jednom bili aktivno uključeni u rješavanje statusa Drvne industrije Podgradci i to veoma uspješno prije nekih 15 godina, mi, radnici to nismo zaboravili, zato Vas opet molimo ako ste u mogućnosti da se uključite u rješavanje naših problema i statusa Drvne industrije", napisali su radnici "Nova DIPO" predsjedniku Srpske.

Podsjećamo, 31. januara skupština "Nova DIPO" u potpunosti je obustavila rad ovog društva, a radnici su već 1. februara poslati kući bez bilo kakvog rješenja.

Mjesec i po nakon toga, poslana su im rješenja o otkazu putem pošte. Inače, 25 ljudi iz firme, koji su pred penziju, ne mogu ostvariti to pravo, jer im nije uplaćen staž već pet godina. Nedugo nakon toga je i Poreska uprava Srpske pokrenula postupak prinudne naplate i blokirala račun "Nova Dipo".

