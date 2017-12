Olakšice privredi donose veće plate radnicima

BANJALUKA - Sve olakšice koje poslodavci dobiju u narednom periodu, a koje su usaglašene i uvrštene u nedavno potpisani memorandum između socijalnih partnera, nastojaćemo da prelijemo u povećanje plata radnicima, poruka je koju je danas poslovna zajednica RS poslala iz Banjaluke sa panela "Zajedno za jaču Srpsku".

"Mi smo svjesni da radnici teško žive i da su plate niske, posebno u realnom sektoru, i da ljudi idu sa ovih terena. Jasno je da ih nećemo samo platama zaustaviti, jer ne možemo konkurisati bogatom Zapadu, ali će biti nekih pomaka", kazao je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, koja je bila i organizator skupa.

Oko stotinu najvećih privrednika iz Republike Srpske juče je zajedno s predstavnicima Vlade RS imalo priliku da se detaljno upozna s memorandumom, njegovim sadržajem i rokovima, ali i da uputi svoje prijedloge, kritike i sugestije.

Škrebić je kazao kako su u memorandumu hronološki poređani obaveze i zadaci koje u narednom periodu treba uraditi kako bi se došlo do zajedničkog cilja, a to je rasterećenje privrede i povećanje plata radnicima.

Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS, izrazila je očekivanje da će se rokovi ispoštovati, kao i da će biti ispunjeno sve ono što je memorandumom predviđeno.

"Važna stvar je da će se praćenje realizacije vršiti na jedan sasvim drugačiji način nego što je do sada bio slučaj, a to je preko našeg zajedničkog implementacionog tima, preko kojeg ćemo moći da sumiramo kvartalno dokle smo došli i šta još treba da radimo", kaže Cvijanovićeva.

Smatra kako je, između ostalog, potrebna i bolja organizacija i drugačiji pristup u obrazovanju kako bi se lakše dolazilo do prijeko potrebnog kadra na tržištu rada.

"Zajedno smo predano radili, komunicirali i donosili odluke i propise, te došli do toga da smo određene probleme sveli u dvije ili tri kategorije i to nam olakšava buduće ponašanje, jer znamo šta treba da radimo i na šta treba da usmjerimo pažnju i energiju. Želim zaista zahvaliti ljudima iz poslovne zajednice koji su zajedno s Vladom RS dogovarali ovaj set mjera i očekujem da će on dati rezultate", zaključila je predsjednica Vlade RS.

Panel je bio prilika da se nagrade oni privrednici koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema državi.

Borko Đurić, direktor Građevinskog preduzeća "Krajina", predsjednik Privredne komore RS i jedan od nagrađenih, kaže kako je ovo nešto novo u dosadašnjoj praksi.

"Ovo je sigurno nešto što je za svaku pohvalu, a vjerujem da će to otvoriti aktivnosti u smislu traženja rješenja da ovo ne budu izuzeci i da svi svoje obaveze izvršavaju na zakonom predviđen način, što će olakšati sprovođenje niza mjera koje se nalaze i u memorandumu, ali i u Programu ekonomskih reformi u cjelini", kazao je Đurić.

Pored GP "Krajina", nagrađeno je i preduzeće "Mlijekoprodukt" iz Kozarske Dubice, "Telekomunikacije Republike Srpske" (M:tel), "Sportek" iz Kotor Varoša, "Integral inženjering" iz Laktaša, NLB banka Banjaluka i drugi.