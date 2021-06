Omča oko vrata za bh. privrednike na domaćem terenu

BANJALUKA, SARAJEVO - Zadat nam je snažan udarac kada je riječ o poslovanju na domaćem terenu, poručuju iz bh. poslovne zajednice, nakon što je Savjet ministara BiH odlučio da ne produži važenje Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki.

Odluka je istekla 1. juna, do kada su bh. kompanije, kako poručuju naši sagovornici, bile koliko-toliko ravnopravne sa inostranim konkurentima pri učešću na tenderima u BiH.

Naime, Odluka o preferencijalnom tretmanu domaćeg, u iznosu od 30 odsto, i te kako je značila našim firmama, jer, u praksi, kada bi roba koju bi ponudili koštala, recimo, 129.000 maraka, smatralo bi se da je ona za 30 odsto jeftinija, pa bi domaći proizvodi imali prednost u odnosu na uvozne ponuđene po cijeni od 100.000 KM.

Kada je prije nekoliko dana čuo da više ne može računati na preferencijalni tretman, šokiralo je to Draška Kremenovića, direktora preduzeća "Kis produkt" iz Trna, opština Laktaši, koje se, između ostalog, bavi proizvodnjom i prodajom medicinske opreme.

"To je poražavajuće i predstavlja samoubistvo za nas domaće privrednike. To se direktno i rapidno odražava na nas kao proizvođače. Tih 30 odsto nam je bar donekle pomagalo da budemo konkurentni. Da je ostalo bar 20 odsto, to bi, po mom mišljenju, bilo realno i optimalno s ciljem zaštite naše privrede. Ovo sad je samoubistvo, mi smo desetkovani", rekao je Kremenović za "Nezavisne novine".

Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, ističe da kompanije izvana imaju bolje uslove za poslovanje i podsticaje, dok naše kompanije na to ne mogu da računaju, pa će našoj privredi, smatra, neprodužavanje spomenute odluke teško pasti.

"To će, naravno, ugroziti našu privredu. Mi moramo biti iskreni - iz više razloga smo nekonkurentni firmama iz okruženja. Dok je preferencijalni tretman domaćeg bio na snazi, to je bila prilika da se pomognu domaće firme, pogotovo u ovoj krizi. Ako država ne može, poput drugih, da interveniše novcem, podsticajima i slično, onda je mogla bar na ovaj način da nas zaštiti kako bismo na unutrašnjem planu mogli da preživimo", rekao je Vasić za "Nezavisne novine".

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske, rekao je da je ta komora sa žaljenjem prihvatila informaciju da Savjet ministara BiH nije prihvatio inicijativu Komore, koju je podržala i Vlada Republike Srpske, o produženju važenja Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana.

"Primjena preferencijalnog tretmana izuzetno je značajna za opstanak i dalji razvoj domaćih privrednih društava, posebno u vrijeme trajanja pandemije virusa korona, a zbog ovakve odluke Savjeta ministara BiH, naša preduzeća će sada biti izložena oštroj konkurenciji inostranih kompanija, koje se svim sredstvima bore da osvoje naše tržište", rekao je Blagojević.

Inače, prije nekoliko dana je i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske izrazila nezadovoljstvo zbog činjenice da na sjednici Savjeta ministara BiH nije donesena odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

"Iz tog bi se dalo zaključiti ili da Savjet ministara BiH ne zanima privreda iz koje se, inače, i sam njegov rad finansira, ili da članovi Savjeta imaju potencijalno i ličnog interesa da u postupcima javnih nabavki u BiH, umjesto domaćih poslodavaca, poslove dobiju kompanije iz nekih drugih država", saopštili su iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Podsjetimo, prije mjesec dana je Evropska komisija zatražila od BiH da bez daljeg odgađanja ukine preferencijalni tretman domaćih ponuđača u javnim nabavkama.

Mjera o povlaštenom tretmanu domaćeg, naime, nije se svidjela Evropskoj uniji s obzirom na to da u javnim nabavkama smanjuje konkurentnost stranih kompanija, uključujući i evropske.