Omogućen promet robe sa Srbijom

BANJALUKA - Privredna komora Republike Srpske uspjela je da u saradnji sa Privrednom komorom Srbije omogući prolazak robe preko granice koji je bio blokiran zbog proglašenja vanredne situacije u Srbiji.

“Do juče je ulazak u Srbiju bio ozbiljan problem, ali je Privredna komora Republike Srpske zahvaljaujući odličnoj saradnji sa Privrednom komorom Srbije uspjela da nađe način da bude pušten promet robe preko granice sa Srbijom”, rekao je Srni portparol Privredne komore Srpske Vladimir Blagojević.

Prema njegovim riječima, od transportnih preduzeća i dalje dolaze različite informacije u vezi sa prevozom robe preko granica, odnosno zemalja u tranzitu.

“Iako nijedna zemlja nije donijela odluku o zabrani prometa robe i dalje jedni prolaze, a drugi ne mogu. Sa terena dolaze različite informacije”, istakao je Blagojević.

On je podsjetio da transportna preduzeća iz Srpske imaju problem i sa nedostatkom vozača koji prethodnih 14 dana nisu bili na teritoriji na kojoj je eskalirala situacija u vezi sa virusom korona.

“Vozači koji su došli sa područja gdje je situacija sa virusom korona eskalirala su u izolaciji i nisu u mogućnosti da voze. Problem sa manjkom vozača bio je prisutan i prije izbijanja virusa korona, a sada se uvukao i strah među vozače koji nisu spremni da voze na te teritorije, a posebno u Italiju”, istakao je Blagojević.

On je naveo da se privreda Srpske suočava i sa novom prijetnjom jer su preduzeća primorana da smanjuju obim proizvodnje, a zbog toga i broj radnika.

“Uzrok za to, osim problema sa transportom, je i zatvaranje preduzeća u drugim zemljama za koja naše firme rade kao kooperanti. Imamo informacije da, osim u Italiji, dolazi do zatvaranja preduzeća u Austriji i Njemačkoj koja neće raditi do poslije katoličkog Uskrsa, odnosno polovine aprila. Zbog toga oni smanjuju narudžbe od naših firmi i to dodatno usložnjava situaciju u privredi Srpske”, naglasio je Blagojević.