Oporavak industrijske proizvodnje u EU spasava domaću

BANJALUKA, SARAJEVO - Industrijska proizvodnja u Evropskoj uniji je napokon počela da se oporavlja, te je tako prema zadnjim podacima zabilježen rast ove proizvodnje od pola procentnog poena za mjesec dana.

Kako je zvanično objavio Eurostat, Kancelarija EU zadužena za statistiku, industrijska proizvodnja u EU je porasla na mjesečnom nivou u aprilu 2024, dok je trgovina na malo opala, nakon kvartalnog oporavka BDP-a u prvom kvartalu 2024.

"Proizvodnja usluga u EU je opala na mjesečnom nivou u martu 2024. Ipak, proizvodnja u uslugama je ostala znatno iznad nivoa iz 2021. godine, dok su industrijska proizvodnja i trgovina na malo ispod.

Pažljivije posmatrajući kratkoročna kretanja, industrijska proizvodnja u EU se oporavila od stagnacije zabilježene u martu 2024. Uprkos porastu u februaru i aprilu, sektor tek treba da se u potpunosti oporavi od značajnog pada zabilježenog u januaru 2024, kada je proizvodnja pala na najniži nivo od septembra 2021.", piše u podacima.

Prema zadnjim podacima Agencije za statistiku BiH, ukupan desezonirani promet industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2024. u poređenju sa martom 2024. ostvario je rast od 0,9 odsto.

"Ako uporedimo tržišta, u istom periodu na domaćem tržištu zabilјežen je rast za 3,4 odsto i na stranom tržištu zabilјežen je pad od 1,5 odsto. U aprilu 2024. u poređenju sa aprilom 2023. ukupan promet industrije, kalendarski prilagođen, u Bosni i Hercegovini bilјeži rast za 3,4 odsto. Ako uporedimo tržišta, u istom periodu na domaćem tržištu zabilјežen je rast za 7,5 odsto i na stranom tržištu pad za 0,4 odsto", navodi se u podacima.

Ekonomista Bojan Lučić ističe da je industrijska proizvodnja jako bitna i da njen oporavak u EU svakako ohrabruje i domaće industrijalce.

"Rast od 0,5 odsto neće biti dovoljan, ako govorimo o nekom oporavku, ali svakako je pozitivan signal. Bilo bi zanimljivo vidjeti koje industrijske oblasti su najviše rasle i koji su to generatori rasta. Problemi EU su i problemi lokalnog tržišta, jer ukoliko imamo zastoj na evropskom tržištu, to će svakako da se odrazi i na nas u smislu generisanja težih okolnosti. Najviše bi me ohrabrilo ukoliko bi se taj pozitivan efekat kod nas odrazio na energetski sektor i prerađivački sektor i iskreno u tim sektorima i očekujem najveća pozitivna pomjeranja", naglasio je Lučić za "Nezavisne novine".

Admir Čavalić, ekonomski analitičar, kazao je za "Nezavisne novine" da bi pozitivni podaci iz EU narednih mjeseci mogli donijeti bolje rezultate za industrijsku proizvodnju u BiH, te povećanje izvoza.

"Pogotovo se prati stanje u Njemačkoj. Prethodnih mjeseci nisu bile pozitivne informacije što se tiče industrijske proizvodnje. Sada imamo naznake da dolazi do ubrzanja ove proizvodnje, odnosno ekonomija zemalja članica EU, što je posljedično dobro za ekonomske satelite kao što su BiH, Srbija, odnosno čitav zapadni Balkan. Rast industrijske proizvodnje u EU bi mogao spasiti domaću, pogotovo znajući da smo imali slučajeva zatvaranja pojedinih fabrika širom zemlje. Ovo je pokazalo drastičnost situacije jer te firme nisu mogle privremeno kompenzirati taj gubitak što se tiče izvoza", zaključio je Čavalić za "Nezavisne novine" .

