Osnivaju niskotarifnu aviokompaniju Air Abu Dabi

BEOGRAD - Viz Air Holdings zaključila je finalni ugovor sa svojim partnerom Abu Dabi Developmental Holding Kompani PJSC o zajedničkom osnivanju kompanije "Air Abu Dabi".

Planirano je da ta niskotarifna avio-kompanija počne sa radom na Međunarodnom aerodromu Abu Dabi na jesen ove godine. Ovaj ugovor je jedan od ključnih koraka ka osnivanju Viz Air Abu Dabi, novog emiratskog niskotarifnog avio-prevoznika sa sjedištem u glavnom gradu UAE.

Viz er Abu Dabi planira da počne sa radom u drugoj polovini ove godine i da putnicima ponudi niske cijene avio-karata uz kvalitetnu uslugu na letovima do brojnih destinacija u Evropi, na Bliskom istoku, u Aziji i Africi, navodi se u saopštenju Viz Er Holdingsa.

U narednim mjesecima će početi proces zapošljavanja u kompaniji Viz Er Abu Dabi. Ova najava je, navodi se, takođe u skladu sa podsticajnim programom Abu Dabija pod nazivom "Gadan 21", vrijednim 50 milijardi dirhama (oko 13,65 milijardi dolara) čiji cilj je dalji razvoj ovog emirata kroz investicije u biznis, inovacije i ljude.

Nakon sklapanja ugovora, razvojni tim ove avio-kompanije je već pokrenuo proces sa Generalnim direktoratom za civilno vazduhoplovstvo UAE za dobijanje sertifikata vazduhoplovnog operatera i dozvole za rad.

"Ovo je značajan trenutak za osnivanje naše nove avio-kompanije u Abu Dabiju. Ugovor o zajedničkom ulaganju sa Abu Dabi Developmental Holding Kompani u kompaniju Viz Er Abu Dhabi potvrđuje našu dugoročnu posvećenost ekonomski i operativno visoko efikasnom i ekološki najodrživijem poslovnom modelu poslovanja avio-kompanije u cilju razvoja vazduhoplovnog sektora Abu Dabija", rekao je generalni direktor kompanije Viz Air Holdings Jožef Varadi.

Turizam je jedan od glavnih prioriteta razvojne strategije Abu Dabija, a velika ulaganja se ne odnose samo na aerodrome u toj zemlji, već i na turističku infrastrukturu, uključujući hotele, rizorte i kulturne atrakcije.

"Naš emirat je prošle godine zabilježio rekordnih 11,35 miliona posjetilaca, najviše zahvaljujući dobroj povezanosti koja ljudima omogućava da posjete Abu Dabi na jednostavan i pristupačan način", izjavio je generalni direktor kompanije ADDH Muhamed Hasan Al Suvaidi.

Očekuje da će partnerstvo sa Viz Erom i drugim kompanijama pomoći da se glavni grad UAE pozicionira kao izuzetno konkurentna regionalna i međunarodna destinacija i za poslovne ljude i za turiste.

Glavna djelatnost ove avio-kompanije će biti uspostavljanje linija ka tržištima na kojima Viz Er posluje i bilježi visoku stopu rasta - centralnoj, istočnoj i zapadnoj Evropi, navedeno je u saopštenju.