Otvaranjem Sajma meda i vina započele Preobraženske svečanosti u Trebinju

TREBINJE - Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić otvorio je danas u Gradskom parku u ovom gradu Sajam meda i vina, čime su i zvanično započele Preobraženske svečanosti koje se godinama organizuju u čast slave ovoga grada i njegovog Sabornog hrama.

U pitanju je petnaesti po redu sajam koji je ove godine, pod pokroviteljstvom Grada i u organizaciji Agrarnog fonda Trebinje, okupio 32 izlagača, od čega njih 22 izlažu med i ostale pčelinje proizvode, kao i deset vinarija koje su tradicionalno svake godine na sajmu.

"Med i vino je nešto što je prepoznatljivo u Hercegovini i bez toga se gotovo i ne može zamisliti život jednog Hercegovca, tako da je ovaj sajam najprirodnija stvar koju smo mi mogli iznjedriti i njegovati evo već deceniju ipo, nesebično nudeći naše darove svima onima koji nisu imali priliku to do sada probati, a ko to jednom učini - svi se rado vraćaju", istakao je ovom prilikom gradonačelnik Ćurić.

Napominjući da su sve povratne informacije koje stižu u ove krajeve iste, a to je da su ova dva hercegovačka brenda bolja i kvalitetnija od onih u regionu, Ćurić je istakao da će Gradska uprava i ubuduće pomagati sve proizvođače meda i vina ovoga krajam zahvalivši se svima koji izlažu na ovom sajmu.

On je i ovom prilikom pomenuo "Hercegovačku kuću" čiji je kvalitet proizvoda potvrdio i nedavni turistički sajam u Berlinu i dodao da je to zasluga svih hercegovačkih koopranata koji će, kako kaže, i ubuduće ovakvim kvalitetom osvajati brojna priznanja.

"Naš interes će u narednom periodu, zajedno sa proizvođačima, biti da se još više promovišu i razvijaju i ostali pčelinji proizvodi, a Grad će im u tome dati podršku, a što se tiče vina, tu imamo zajednički veliki uspjeh, što je potvrdio i sinošnji Salon žilavke", kazao je Ćurić.

Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda, istakao je da je ovo još jedna manifestacija koja je jako značajna za Trebinje, te da će se i u narednim godinama truditi da je pto više oplemene.

"Ovo je, u stvari, manifestacija koja nudi široku paletu proizvoda svim turistima kojih je u ovom špicu sezone pun grad, a većina proizvoda se može nabaviti i u našoj Hercegovačkoj kući jer su ovo većinom naši kooperanti, ali imamo i izlagače iz ostalih krajeva Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Hrvatske", istakao je na otvaranju Dutina.

Sajam meda i vina će biti otvoren i sutra, na praznik Svetog Preobraženja, u kome periodu će svi gosti i građani Trebinja moći da probaju i kupe autohtone hercegovačke proizvode.