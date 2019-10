U Mramorku kod Kovina danas je otvoren najveći vjetropark na Balkanu "Čibuk 1" sa 57 turbina i snagom od 158 megavata za snabdijevanje električnom energijom 113.000 domaćinstava.

Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istakao da ovaj vjetropark predstavlja jedan od simbola uspjeha i prosperiteta koji jedna zemlja može na napravi i da pokazuje koliko Srbija ide naprijed.

Vučić je zahvalio svima, iz Srbije i svijeta, koji su doprinijeli da kompletan projekat budu uspješno završen.

On je istakao i da je taj vjetropark u prethodnih 30 godina prvi veliki objekat tog tipa napravljen u Srbiji.

"Moraćemo sve više da se orijentišemo na zelenu energiju. To je naša obaveza to je naše opredeljenje i mi ćemo to da nastavimo", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Srbija neće odustati od razvoja kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Vjetropark može da spriječi i više od 370.000 tona emisije ugljen-dioksida godišnje, a iza projekta su kompanije "Vetroelektrane Balkana" i kompanija "Masdar" iz Abu Dabija.

Investiciju vrijednu oko 300 miliona evra podržale su Međunarodna finansijska korporacija i Evropska banka za obnovu i razvoj.

"Čibuk 1" je četvrti vjetropark u Evropi kompanije "Masdar" koja je globalni lider obnovljivih izvora energije i održivog urbanog razvoja.

Kompanija "Vetroelektrane Balkana" je u stoprocentnom vlasništvu firme "Tesla vind" koja je zajedničko preduzeće kompanije "Masdar", finske kompanije "Taleri energija" i njemačke investicione razvojne kompanije "DEG".

Otvaranju su, osim predstavnika vlasnika i investitora, prisustvovali i ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić i izvršni direktor kompanije "Masdi" iz Abu Dabija Muhamed el Raman.