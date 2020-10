Otvoren prvi studio za spavanje u Banjaluci

Prvi i jedini studio za spavanje otvoren je u Banjaluci, i to u sklopu LOFT salona namještaja sa vrhunskim krevetima i madracima po povoljnim cijenama.

Luksuzan izgled, fantastičan kvalitet i vrhunska estetika kreveta i madraca, koji su u pogledu cijena dostupni svima, spadaju među najpovoljnije krevete i madrace na našem tržištu s obzirom na visok kvalitet. Od sada su dostupni za isprobavanje uz odlične akcije, na koje su kupci već navikli u LOFT Design House salonu namještaja.

Sam naziv studio za spavanje zvuči primamljivo i opuštajuće, a odlazak u njega pruža jednu od najugodnijih kupovina u kojima ste bili. Ukoliko malo bolje razmislimo, kada smo još imali priliku tokom shopping-a prileći i odmoriti se na udobnom madracu?

LOFT Studio za spavanje nalazi se na dobro poznatoj adresi Jovana Dučića 25, u krugu Čajaveca, a predstavlja još jedan novitet koji LOFT Design House donosi na naše tržište.

Novi segment LOFT salona namještaja pruža mogućnost isprobavanja madraca i kreveta odmah u studiju gdje su svi modeli izloženi, te kupci mogu na licu mjesta odlučiti koji madrac im najviše odgovara, ali i uvjeriti se u njihov kvalitet.

Uz to, LOFT je obezbijedio i poklon bonove za sve kupce od 8.10. do 8.11. i to: 150 KM za kupovinu seta krevet + madrac, 50 KM za kupovinu kreveta, 50 KM za kupovinu madraca – koji se odnose na gotovinska plaćanja u navedenom periodu.

Koncept je osmišljen kako bi se kupcima olakšao izbor odgovarajuće podloge za spavanje u skladu sa njihovim navikama spavanja. Uz stručno osoblje, koje će pomoći prilikom izbora i odgovoriti na sve nedoumice, te upoznati kupca sa svim karakteristikama i mogućnostima proizvoda, pružena je prilika isprobavanja velikog broja madraca, bez vremenskog ograničenja.

Ulaganje u dobar madrac predstavlja direktno ulaganje u naše zdravlje, jer je dobar i kvalitetan san osnova za normalno i produktivno funkcionisanje tokom dana. Zbog toga kod odluke ne treba biti brzoplet. LOFT kreveti i madraci napravljeni su primjenom najnovijih tehnologija, a riječ je o potpuno antialergijskim i antibakterijskim materijalima, uz potpunu udobnost, što potvrđuje garancija kvaliteta na 10 godina.

Kupovinu odgovarajućeg kreveta i madraca treba da shvatimo kao dugoročno ulaganje u kvalitetnu higijenu spavanja. Za najljepši odmor i san o kakvom sanjamo, zaviri u svijet spavaćih soba uz koje će jutarnje izležavanje, doručak u krevetu, popodnevna drijemka ili uživanje u omiljenoj knjizi biti potpuni. I ne zaboravi, dobar san je neophodan za dobar dan.

