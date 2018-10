Otvorene ponude za izgradnju Koridora 5C

MOSTAR - Četiri ponuđača predala su ponude za izgradnju poddionice Vranduk - Pionirak na Koridoru 5C, a njihove ponude otvorene su juče u sjedištu JP ''Autoceste FBiH'' d.o.o. u Mostaru.

Ponude za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak predale su sljedeće kompanije: "Cenzgiz insaat sanayi ve ticaret A.S.'', "Euro-Asfalt'' d.o.o. i ''Strabag AG", "Kolin Insaat Turizam Sanayi ve Ticaret A.S." i "Consortium of Azvirt L.L.C.'' i HERING d.d.

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca.

Poddionica počinje u južnom dijelu naselja Nemila – lokacija Stara stanica. S dva mosta prelazi rijeku Bosnu dok tunelom Vranduk trasa prolazi regiju Vranduk. Dalje nastavlja iznad naselja Koprivna, s desne strane rijeke Bosne i završava nadomak naselja Ponirak.

Na dužini od 5,3 kilometra gradiće se potporni zidovi, dva mosta, tunel i tri vijadukta.

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca.

Izgradnja poddionice Vranduk - Ponirak će se finansirati sredstvima osiguranim kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

(NN/avaz.ba)