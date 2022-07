Ove godine u Grčkoj bez ruskih turista

​MOSKVA - Ove godine praktično nema ruskih turista u Grčkoj i mnogi veliki grčki turistički operateri trpe gubitke zbog odsustva turista iz Ruske Federacije, izjavio je danas ruski ambasador u Grčkoj Andrej Maslov.

"Bez pretjerivanja se može reći da ove godine Grčka praktično nema ruskih turista", rekao je on za televizijski kanal "Rusija-24".

On je podsjetio da je grčki premijer Kirijakos Micotakis početkom marta rekao da na ekonomiju zemlje neće uticati odsustvo 500.000 ruskih turista. "Rekao bih da je to prije bila politička izjava, jer od velikih grčkih turističkih operatera, hotelijera čujem da imaju drugačije shvatanje situacije", rekao je on.

Maslov je rekao da veliki lanci hotela u Grčkoj, koji su posljednjih godina u većoj mjeri orijentisani na rusko tržište, trpe velike gubitke u odsustvu ruskih turista.

Generalni konzulat Grčke u Moskvi obustavio je rad svog odjeljenja za vize od 29. juna do 1. jula, sa izuzetkom slučajeva humanitarne prirode u vezi sa deportacijom grčkih diplomata iz Rusije. Konzulat je nastavio sa radom 4. jula.