Ovo je 30 artikala kojima se zamrzava cijena u Hrvatskoj (FOTO)

ZAGREB - U sklopu novog paketa mjera za zaštitu domaćinstava i privrede od rasta cijena, cijena struje za građane, privredu i institucije u Hrvatskoj ostaje ista, a vlada ograničava cijene za ukupno 30 proizvoda, i to od ponedjeljka, 18. septembra.

Novi paket mjera koji se odnosi na idućih šest mjeseci vrijedan je 464 miliona evra, uz postojeći 551 milion evra, koliko ukupno vrijede mjere iz prethodnog paketa koje su na snazi godinu dana.

U sklopu novoga paketa mjera, od 1. otkrobra pa idućih šest mjeseci cijena struje ostaje ista za građane, privrede i institucije, za što država izdvaja 288 miliona evra, rekao je premijer Andrej Plenković, prenosi Index.

Za velike privredne subjekte nema subvencionisanja cijena struje jer je tržišna cijena pala i subvencije nisu potrebne, ali vlada, rekao je Plenković, jamči da će i njima subvencionisati cijene struje ako dođe do ozbiljnijeg poskupljenja. Za zaštitu od inflacije vlada u novom paketa predviđa 116 miliona evra.

Tu su podrške za 720 hiljada penzionera s penzijom manjom od 700 evra i zaposlene korisnike penzije, ako im penzija i primanja od rada ukupno ne prelaze 700 evra. Penzionerima s penzijom do 300 evra pripašće 160 evra jednokratnog dodatka, onima kojim imaju 300 do 435 evra - 120 evra, od 435 do 570 evra - 80 evra, a onima koji primaju između 570 i 700 evra jednokratna naknada će iznositi 60 evra.

Za sve to skupa izdvaja se 72 miliina evra. Isplatiće se i podrška korisnicima doplatka na djecu, i to 50 evra za jedno, 100 za dvoje, 150 za troje, 200 evra za četvero i 300 evra za petoro djece.

Kompletna košarica proizvoda kojima je sada ograničena cijena na kraju prošle godine koštala bi 99.68 evra, a po novom cijenama 76.19 evra, što je 23.57 odsto manje, uz uštedu od 23.49 evra, rekao je premijer Andrej Plenković.

Najavio je da će svi ti proizvodi dobiti oznaku ograničene cijene kako bi one bile vidljive potrošačima. U vladinom paketu su i naknade u sistemu socijalne pomoći, jednokratna energetska novčana naknada od 150 evra, naknada od 100 evra za nezaposlene, te pomoći, podrške i poticaji za poljoprivrednike.

Oni će za ublažavanje posljedice prirodnih nepogoda dobiti 15 miliona evra, za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge isto toliko, za otpis zakupnine za državno poljoprivredno zemljište 6.8 miliona evra, a otvaraju se i kreditne linije od 23 miliona evra.