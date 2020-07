Ozbiljan investitor uputio pismo namjere: Nova nada za "Sanicu"

KLJUČ - Ozbiljan investitor iz inostranstva, koji je prisutan na području Bosne i Hercegovine u oblasti drvoprerađivačke industrije, poslao je pismo namjere za kupovinu Drvne industrije "Sanica" u istoimenom mjestu udaljenom desetak kilometara od Ključa.

Ovo je potvrdio Šerif Kaljiković, direktor preduzeća "Unsko-sanske šume", u čijem vlasništvu se nalazi pomenuta firma.

Kaljiković kaže da u ovome trenutku zbog pregovora koji slijede ne žele još da otkriju ime zainteresiranog kupca.

"Za nas je veoma važno to što bi nama eventualna privatizacija 'Sanice' omogućila još jednog kupca u sektoru finalne proizvodnje. To je uvijek bolje nego da prodajemo drvo samo pilanarima. Istina, to jeste veći obrt, ali država od toga ima manju korist", kaže Kaljiković.

On je dodao kako je trenutno neophodno procijeniti imovinu preduzeća te utvrditi u kakvom se stanju nalaze proizvodni pogoni, od čega će u konačnici zavisiti prodajna cijena.

U proteklom periodu, kada je riječ o prodaji "Sanice" i pokretanju proizvodnje, jedan od većih problema bio je što su potencijalni investitori tražili garanciju kada je riječ o isporuci dovoljnih količina drvne sirovine za nesmetano odvijanje proizvodnog procesa. Inače, snabdijevanje drvnom sirovinom već duže vrijeme je jedan od većih problema s kojim se suočavaju ovdašnji drvoprerađivači.

Ekonomisti upozoravaju da "Sanica" na tržištu danas nema neku ozbiljnu vrijednost, jer se radi o zastarjeloj tehnologiji i mašinama koje se već godinama ne upotrebljavaju. Radni pogoni u ovome preduzeću već duže od deceniju stoje ugašeni nakon što je proizvodnja prekinuta poslije neuspješne privatizacijske avanture.

U "Unsko-sanskim šumama" , koje su prije pet godina kupile "Sanicu" za dva miliona maraka, kažu kako je tada bilo planirano da to preduzeće posluje kao njihova firma kćerka i bavi se preradom drveta.

Međutim, pokazalo se kako su predviđena ulaganja prevelik zalogaj za njih, posebno iz razloga što "Unsko-sanske šume" svake godine svoju dobit usmjeravaju ka realizaciji javnih projekata u lokalnim zajednicama.

U međuvremenu, zbog nezainteresovanosti kupaca proizvodna postrojenja u "Sanici" prekrivena su paučinom i prašinom, a radnici prepušteni sami sebi. Mnogi od njih danas se snalaze kako znaju i umiju, a značajan broj je napustio ove prostore i otišao u inostranstvo.