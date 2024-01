Oživljava se sajam ZEPS na njegov 30. rođendan

ZENICA - Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, održao je danas sastanak sa Senadom Pašalićem, direktorom Zeničke razvojne agencije “ZEDA” i Elvirom Ajanovićem, direktorom firme “Tapas” d.o.o. Zenica.

Tema sastanka bilo je oživljavanje Zeničkog Privrednog Sajma, a koji se posljednji put na Kamberovića polju u Zenici održao 2019. godine.

“Pokreće se inicijativa da se oživi ZEPS i to na 30. rođendan od njegovog postojanja. Dakle, postoje iskrene i ozbiljne namjere da ga pokrenemo i radimo. Posljednji put ZEPS se održao 2019. godine, a ove godine treba ponovo krenuti i mi želimo da ga vratimo Zenici. Nosilac ove ideje i projekta biće TAPAS d.o.o. Zenica, uz podršku ZEDA-e, zeničkih privrednika, Grada Zenica, Privredne komore FBiH… Radi se o projektu od privrednog značaja tako da očekujemo kako će svi dati svoj doprinos”, kaže Ajanović.

Kako je planirano ovogodišnji ZEPS biće organizovan od 1. do 5. oktobra na Kamberovića polju, a nesebičnu podršku dati će i Gradska uprava Zenica na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem.

“Javnosti je poznato kako su mene optuživali da sam ukinuo ZEPS, a opće je poznato kako je SDA to prodala Hilmi Selimoviću, a on Slovencima pa ga ugasili. Gradska uprava Zenica pomaže privrednicima otkako sam ja došao za gradonačelnika, ali i da se ponovo sada organizuje sajam ZEPS koji je planiran u oktobru. Obnavljamo evo i ovu tradiciju, baš kako to činimo i za brojne druge stvari”, rekao je gradonačelnik Kasumović.

