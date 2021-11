Ozvaničen početak gradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor: "Perspektiva za pola miliona ljudi"

PRIJEDOR - U Orlovcima kod Prijedora danas je ozvaničen početak realizacije projekta izgradnje autoputa Banjaluka-Prijedor- Novi Grad.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da su danas u Orlovcima na početku istorijskog projekta početka realizacije izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor čime se stvara nova perspektiva za više od pola miliona stanovnika.

"U Orlovcima otvaramo jednu od najvećih poslijeratnih investicija na ovom prostoru, vrijednu više od 600 miliona KM. Duboko sam uvjeren da će naš kineski partner izvesti radove u predviđenom roku od tri godine i da ćemo krajem 2024. godine biti u prilici da kažemo da su Banjaluka i Prijedor povezani modernim auto-putem", istakao je Višković na svečanosti gdje je ozvaničio početak gradnje auto-puta.

On je dodao da se istovremeno privode pripreme za izgradnju novih kilometara auto-puta na koridoru "pet ce" koji prolazi kroz Republiku Srpsku, a ukazao je i na pripreme na još jedan istorijski poduhvat povezivanje Banjaluke i Beograda auto-putem.

"U godinama iza nas izgradili smo 106 kilometara savremenih auto-puteva povezujući Banjaluku sa Gradiškom, Dobojem. Danas ne gradimo još jedan auto-put nego stvaramo novu perspektivu za više od 500.000 stanovnika ovog dijela Republike Srpske", rekao je Višković.

On je poručio da će Republika Srpska zajedno sa prijateljima iz Kine po istom ovom principu pregovarati i dogovoarati nove projekte širom Republike Srpske.

Višković je podsjetio da Srpska prije samo 15 godina nije imala nijedan kilometar auto-puta, kao i kako se govorilo, kada su krenuli sa pričom o njihovoj potrebi, da su neozbiljni, šarlatani, neznalice, da su to samo predizborna obećanja.

"Prije samo nekoliko godina govorili su i da neće doći do današnjeg dana i da je ovaj projekat, kada je potpisan 2018. jedna velika obmana i danas vidimo da ćute, ne govore ništa ili nemaju šta da kažu", rekao je Višković.

On je istakao da je moguće dobiti nove kilometre auto-puta, praviti ekonomski i svaki drugi razvoj Republike Srpske jer je vode ljudi sa vizijom, koji ne gledaju kako da kratkoročno uhvate koji poen, nego uporno i istrajno grade.

Prema njegovim riječima, Vlada Republike Srpske, svi ministri i premijer, duboko su posvećeni izgradnji mreže auto-puteva s ciljem da podignu kvalitet života i urade ono što se prethodnici nisu usudili ni da pomisle, a kamoli da rade.

On je ukazao da će dogodine izgradnjom novog mosta na Savi kod Gradiške i priključnice u Hrvatskoj u potpunosti biti povezan auto-put na put Beograd-Zagreb i time će se omogućiti građanima Republike Srpske i BiH da imaju bliži pristup evropskim koridorima.

"Time ćemo zatvoriti ovo poglavlje i krenuti u otvaranje novih pravaca da bi ispunili zacrtani cilj od prije 15-ak godina da Republiku Srpske premrežimo savremenim auto-putevima i time stvorimo njenu novu razvojnu perspektivu. Auto-putevi donose novi prosperitet i razvoj, nova radna mjesta", rekao je Višković.

Višković je predstavnicima kineske kompanije poručio da su ukazali veliku čast time što su ovaj projekat uvrstili u koncesioni sporazum koji je Vlada Srpske postigla sa kineskom kompanijom Shandong Hi-Speed International /SDHS-CSI/.

Meng Jan: Još jedno svjedočanstvo prijateljske saradnje

Uspješna realizacija projekta izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor biće još jedno svjedočanstvo prijateljske saradnje Kine, Republike Srpske i BiH, izjavio je direktor kineske kompanije "Šandong haj spid" (Shandong Hi-Speed International) Meng Jan.

Meng Jan je istakao da je auto-put Banjaluka-Prijedor prvi u Evropi koji ovo preduzeće realizuje po osnovu koncesije, te zahvalio Vladi Republike Srpske, ali i uopšte BiH za ukazanu podršku i povjerenje.

On je dodao da će povjereni posao biti izveden u traženom obimu i kvalitetu radova.

"Vlade dviju zemalja su vrijedno radile na tome da ovaj put bude uvršten tri puta na spisak dostignuća samita lidra Kine zemalja Centrale i Istočne Evrope", istakao je on.

On je dodao da će preduzeće od početka radova na projektu nastojati da on bude odličnog kvaliteta čime će dati svoj doprinos društveno ekononskom razvoju ovog kraja.

Pojasnio pojasnio da je korporacija Šandong Haj spid državno preduzeće iz provincije Šan Dong za kapitalna ulaganja u infrastrukturu i da registrovani kapital iznosi oko šest milijardi evra, a da vrijednost imovine 149 milijardi evra.

Prema njegovim riječima, sveukupna snaga preduzeća je u samom vrhu među kinskim kompanijama iz ove oblasti.

"Preduzeće je posljednjih godina provelo stratešku interacionalizciju i poslujemo u vše od stotinu zemalja širom svijeta", reao je Meng Jan.

Saobraćaj, kako je istakao, jedan je od važnih osnova privrednog razvoja pa će završetak ovog projekta začajno olakšati kretanje stanovnicima Banjaluke i Prijedora, podstaći zapošljavanje i ekonomski rast svih mjesta uz ovaj auto-put.

Auto-put Banja Luka-Prijedor čija je izgradnja danas ozvaničena u Orlovcima kod Prijedora biće dug 40,7 kilometara a vrijednost projekta je 297 miliona evra. Rok za završetak radova je tri godine.

Topić: Izgradnja auto puta doprinijeće napretku

Direktor preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić rekao je danas u Orlovcima kod Prijedora da izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor donosi napredak u svakom pogledu.

"Otvaraju se nove šanse za investicije, nova radna mjesta i rast standarda i mogućnosti. Treba naglasiti i značaj poboljšanja bezbjednosti u saobraćaju jer svi znamo da je postojeći put između Prijedora i Banjaluke veoma opterećen i tokom prethodnih godina imali smo veliki broj teških saobraćajnih nezgoda", naveo je Topić na svečanosti povodom zvaničnog početka izgradnje auto-puta.

On je istakao da je početak izgradnje ovog auto-puta dugo očekivan i da sve veseli današnji dan, navodeći njegove tri specifičnosti koje ga izdvajaju od nekih drugih dionica auto-puteva.

"Prije svega, ovo je prvi projekat kod nas i u regionu koji se realizuje po ugovoru po modelu koncesije i smatramo da imamo veoma dobar ugovor. Vjerujem da ćemo u narednom periodu sa zadovoljstvom pratiti njegovu realizaciju, kako u izgradnji, tako i u 30 godina dugom periodu održavanja i upravljanja od kineskog partnera", rekao je Topić.

On je naglasio da je ovo prvi projekat koji se potpisuje i realizuje sa kineskim partnerom u oblasti izgradnje auto-puteva u našoj zemlji.

"Kineski građevinci su prisutni u regionu, ali ovo je prvi naš ugovor, a to je izazov i zadovoljstvo da zajedno gradimo i upravljamo i održavamo auto-puteve", naglasio je Topić.

On je dodao da je treća specifičnost u stvari druga faza ovog projekta, jer potpisani ugovor podrazumijeva projektovanje druge faze, a to je produžetak auto-puta od Prijedora do Novog Grada i brzog puta od Prijedora do Kozarske Dubice.

"Posebno naglašavam ovaj brzi put Prijedora do Kozarske Dubice. On je višestruko bitan jer je postojeći put veoma loš i prevaziđen. To je put koji će povezati Prijedor, Dubicu, Gradinu i dalje izlaz u Hrvatsku i EU", rekao je Topić.

On je naglasio da će posebno biti značajno uređenje oko područja Donje Gradine i spomen-područja.

Auto-put Banjaluka-Prijedor biće dug 40,7 kilometara, a vrijednost projekta je 297 miliona evra.

Riječ je o početku izgradnje prve faze auto-puta Banjaluka-Prijedor-Novi Grad koji će kao sastavni dio mreže auto-puteva i brzih puteva u Republici Srpskoj biti izgrađen na osnovu koncesionog sporazuma koji je Vlada Srpske postigla sa kineskom kompanijom "Šandong haj-spid internešnel" /Shandong Hi-Speed International/ /SDHS-CSI/.

Rok za završetak radova je tri godine.

Svečanosti su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković, ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić, direktor Autoputeva Dušan Topić i predstavnici kineske kompanija Shandong Hi-Speed International.

Riječ je o početku izgradnje prve faze auto-puta Banjaluka-Prijedor, prenosi RTRS.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je ranije za RTRS da je gradnja ovog auto-puta veoma važna investicija za Potkozarje, ali i za čitavu Republiku Srpsku.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić rekao je da je prikupljena sva potrebna dokumentacija za gradnju ovog puta.