"Pad inflacije u SAD naredne godine"

Američki ministar finansija Džanet Jelen rekla je danas da inflacija stvara veliki osjećaj ekonomske nesigurnosti u SAD i da se nada da to neće postati endemska pojava.

"Mislim da je inflacija neprihvatljivo visoka, to je veliki problem za svako američko domaćinstvo, to stvara veliki osjećaj ekonomske nesigurnosti za Amerikance. Mi ne želimo da to postane endemska pojava", navela je ona.

Prema njenim riječima, može se očekivati pad inflacije naredne godine, ali da bi mogla biti podložna rizicima uzrokovanim situacijom u Ukrajini.

Jelen je rekla da SAD imaju veoma zategnuto tržište rada koje podstiče inflatorni pritisak, ali da ima povjerenja u Federalne rezerve.