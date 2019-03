Pala odluka u Bukureštu: Gradi se "balkanski tok"

Bugarska i Grčka su danas na sastanku u Bukureštu donijele odluku da potpišu u junu ugovor za zajedničku kompaniju koja će graditi gasni interkonektor "balkanski tok", izjavio je premijer Bugarske Bojko Borisov, prenosi Tanjug.

On je nakon sastanka kvadrilaterale sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerima Rumunije i Grčke, Vjorikom Danćilom i Aleksisom Ciprasom, rekao da je riječ o gasnom interkonektoru kapaciteta pet milijardi kubnih metara gasa.

"Predložio sam da to bude 'balkanski tok', da ne pravimo razliku između naših zemalja. Imaćemo taj tok i dobijaćemo tečni gas i gas iz Izreala i takođe ruski gas preko Turskog toka", naglasio je Borisov.

Kaže da je pozvao predsjednika Srbije Vučića da zajednički i sa Srbijom naprave ceremoniju otvaranja tog projekta i da će se to dogoditi u narednih nekoliko mjeseci.

Vučić rekao je će Srbija svakako biti dio projekta, koji bugarski premijer naziva "balkanski tok", iako je riječ o pretežno ruskom gasu iz Turskog toka, i najavio da radovi počinju za koji dan.

Energetska mapa Balkana se sada potpuno menja, istakao je predsjednik Vučić.

"Borisov kao ozbiljan, mudar, pametan političar, da ne bi nešto nazivao Južnim ili Turskim tokom, naziva ga ''balkanskim''", rekao je Vučić i objasnio:

"To je hab u Bugarskoj koji prima ruski gas iz Turskog toka, ali i preko interkonektora deo tečnog gasa iz luke Aleksandropulis, i u budućnosti nešto od gasovoda Ist Med, koji ide od Izraela i Kipra do Grčke. Ali, Borisov je pametan i naziva ga ''balkanski tok'', da Amerikaci ne bi zamerili. Ali, radeći na Ist medu, nisu ljuti ni Amerikanci, ni Rusi ".

Ali, mi znamo koji je to gas, dodao je Vučić. To je 90 odsto ruski gas, a 10 odsto - sve ostalo, kaže on.

On je dodao da su danas u Bukureštu on i Borisov razgovarali o još dva gasovoda - Ist Medu i kako bi mogao da se snabdeva gasom južni dio zemlje novim gasovodom koji bi se povezao za Zaječarom, i gasovodu koji ide iz Konstance.

"Ali, videćemo kako će to u budućnosti da teče, prvo da završimo ''balkanski tok. Mi učestvujemo u tome, u to nema sumnje. Za koji dan počinjemo radove i mašine su već izašle na teren", rekao je Vučić.

Kako je istakao, potpuno se mijenja energetska mapa Balkana.

"Mi koji smo trošili malo gasa sada industrijski jačamo i trošimo više i u skladu sa tim biće nam potrebniji. Tamo gde imate gasa imate mogućnost za razvoj industrije, za veće bogatstvo", zaključio je Vučić.