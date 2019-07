Pandža: Aluminij u petak u ponoć najvjerovatnije prestaje sa radom

MOSTAR - Generalni direktor Aluminija d.d. Mostar Dražen Pandža izjavio je u srijedu kako postoji vrlo mala šansa za spas tog preduzeća te kako je, po svemu sudeći, bitka za Aluminij izgubljena i da će nekadašnji gigant najvjerojatnije u petak u ponoć prestati s radom.

"Može nas spasiti samo neko čudo tijekom sutrašnjeg dana, ali vjerojatnost je vrlo, vrlo mala. Nakon dugogodišnjeg rada i svih kriza s kojima se ova firma susretala, dovedeni smo pred zid i ne možemo dalje. Nemamo sirovina, nemamo rezervnih dijelova, nemamo električne energije. Proteklih mjeseci uložili smo sav svoj trud, ali to nije urodilo nikakvim plodom", kazao je Pandža na konferenciji za novinare nakon sjednice Nadzornog odbora Društva.

Istakao je kako će Uprava prihvatiti svaku šansu koja se pojavi, ali kako se boji da će sudbina ovog giganta biti riješena prve minute subote kada se, po njegovim riječima, Aluminij gasi.

"Ako se i dogodi neko čudo, bit će kratkoročnog karaktera, ali prihvatit ćemo i šansu kratkoročnog karaktera, ako treba da živimo i jedan sat duže, prihvatit ćemo i to. Aluminij u petak mora prijaviti takozvani vozni red za električnu energiju, a ako to ne učini do 11 sati, onda tijekom petka može kupiti struju, ali ta struja neće biti u voznom redu, nego će nas isključiti. Nadam se da se može dogoditi čudo, ali sve što mi imamo su 24 sata tijekom sutrašnjeg dana, a šanse se mjere u nekim mikronima", istakao je Pandža.

Dodao je kako je Aluminij državi godišnje plaćao 52 miliona maraka raznih doprinosa, ali da to u subotu prestaje jer Aluminija, kako kaže, više neće biti.

"Od ta 52 milijuna maraka, oko 23 milijuna za koje se dosad teretio Aluminij, od sada će se teretiti građani. Također, imamo 900 uposlenika čija je ukupna kreditna eksponiranost 14 i pol milijuna maraka. Isplatit ćemo još jednu plaću i mi više ne možemo, pa ovim putem apeliram prema svim bankama da prema našim uposlenicima pokušaju biti što fleksibilniji jer je očigledno da oni rate kredita više neće moći plaćati", ocijenio je Pandža.

Spomenuto je i to kako su obavljeni razgovori s investitorima koji su tražili da im se na neki način garantira cijena električne energije, što Vlada Federacije BiH ne može učiniti, pa tako ni investitori ne žele ući u cijelu priču.

Izvršni direktor Boris Vican kazao je kako Aluminij, ali i aluminijska industrija naročito u Evropi, već deset godina imaju probleme.

"Aluminij nikada nije dobio šansu da radi i već deset godina stvara gubitak koji je evo sada dosegao između 380 i 400 milijuna maraka. U Europi su probleme uspjeli riješiti određenim subvencijama, a kažu da kod nas radi nekih europskih regulativa to ne smije ići tako. Svima je jasno da Aluminij ne može raditi na tržišnim osnovama bez podrške države koja je ponovno izostala", kazao je Vican.

Istakao je također kako je Aluminij tražio da uđe u elektroenergetsku bilancu Federacije BiH iz razloga što se godišnje proizvede gotovo 3 teravatna sata (TWh) viška električne energije.

"Aluminij trenutno troši 1,25 TWh, a u punom kapacitetu 2 TWh godišnje. U FBiH godišnje se proizvede 2,7 TWh viška električne energije, a ti viškovi su ogromni i mi smo mislili da se oni izvoze, ali smo saznali da većina te energije ostaje u BiH i preprodaje se preko određenih trgovaca. Ti viškovi mogu podmiriti i dva Aluminija s trenutnom proizvodnjom",ustvrdio je Vican.

Uprava je također istaknula kako bi gašenje Aluminija značilo i velike potrese u Hercegovačko-neretvanskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji odakle dolazi najviše uposlenika ovog preduzeća te bi u velikoj mjeri opteretilo zavode za zdravstveno osiguranje, domove zdravlja i bolnice.

Uz to, bi značilo i velike izdatke za zavode za zapošljavanje, koji bi po njihovim proračunima morali izdvajati oko 4 miliona maraka za 900, u tom slučaju, bivših radnika Aluminija.

"Borili smo se, nadali smo se najboljemu, borit ćemo se i sutra i radit kao da ćemo raditi još 100 godina, ali premala je vjerojatnost da ova firma može preživjeti", zaključio je generalni direktor Aluminija d.d. Mostar Dražen Pandža.