Parafiran ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banjaluka -Prijedor

BANJALUKA – Ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banjaluka - Prijedor danas je parafiran u Banjaluci, čime se stiču uslovi da kineski partner pokrene procedure plaćanja koncesione naknade.

Nakon te uplate će biti zvanično potpisan ugovor o dodjeli koncesije, rekao je ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić, nakon što je s predstavnikom "Šandonga" Jang Sjyom parafirao ugovor.

Vlada RS je 1. oktobra dodjelila privrednom društvu "China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd of Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd" („Šandong“) koncesije za izgradnju autoputa Banjaluka – Prijedor.

Data je i saglasnost na prijedlog Ugovora o koncesiji za autoput Banjaluka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banjaluka - Prijedor).

Ministar Trninić je rekao novinarima da su pregovori trajali oko tri ipo godine, te da su pribavljene sve saglasnosti, pa i Pravobranilaštva RS.

Direktor "Autoputeva RS" Dušan Topić je dodao da je koncesija novi vid finansiranja projekata izgradnje autoputeva u RS te vjeruje da će za oko pet godina projekt izgradnje autoputa Banja Luka - Prijedor biti završen.

Koncesija "Šandongu" za izgradnju autoputa Banjaluka - Prijedor se dodjeljuje na period od 33 godine, uključujući i period izgradnje.

Vrijednost investicije (projektovanje i izgradnja) je projektovana na iznos od 297 miliona evra. Konačni kapitalni trošak po kilometru je sedam miliona evra i on se nalazi, kako su ranije naveli iz Vlade RS, na donjem pragu srednjeg obima u poređenju sa sličnim projektima u Evropi.

Topić je potvrdio da je juče u Sarajevu usaglešen tekst tenderske dokumentacije za izgradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiške.