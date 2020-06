Pašalić: RS proizvodnjom može da zadovolji vlastite potrebe

BANJALUKA - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je da poljoprivrednom proizvodnjom Srpska može zadovoljiti vlastite potrebe u nekim proizvodima, ali da uz mali trud taj stepen može biti podignut.

On je naveo da Srpska može za svoje potrebe proizvesti dovoljno mlijeka i pilećeg mesa, a da proizvodi i šest puta više maline nego što je potrebno jer se izvozi na tržišta EU.

"Proizvodimo i dovoljno ribe, možemo da proizvedemo i svinjskog mesa do 70 odsto. Uz mali trud mogli bismo imati dovoljno i svinjetine za svoje potrebe. Junetine proizvodimo negdje do 40 odsto, a pšenice 45-50 odsto", rekao je Pašalić za portal "Banjaluka.kom".

On je izrazio zadovoljstvo vremenskim uslovima koji karakterišu proljeće tako da nije bilo nekih većih problema osim pojave mraza na nekoliko lokaliteta u jugozapadnom dijelu Srpske i grada, dodajući da se, osim manjih poteškoća, poljoprivredna proizvodnja u Srpskoj odvija veoma dobro.

Govoreći o uticaju pandemije virusa korona, Pašalić je naveo da je svakako bilo problema jer sve što su osjetili građani osjetili su i poljoprivredni proizvođači.

"Kada je riječ o spoljnotrgovinskoj razmjeni hrane, tu je bilo najviše poteškoća izraženih u prvih nekoliko dana, prvo proglašenjem ove vanredne situacije, a kasnije vanrednog stanja. Nastao je kolaps u smislu smislu transporta roba preko granice jer, nažalost, BiH više uvozi nego što izvozi i zato smo sa te strane bili zabrinuti i malo ugroženi", podsjetio je Pašalić.

On je naglasio da se to vrlo brzo stabilizovalo i kada se sve to uzme u obzir, ne može se reći da je poljoprivreda bila "direktno napadnuta" kao što je bilo 2014. godine, kada su bile poplave.

Pašalić je dodao i da je situacija sa virusom korona bila iskorištena da se promoviše domaća proizvodnja u Srpskoj.

On je rekao da postoje nagovještaji da bi ponovo mogao da krene izvoz crvenog mesa za Tursku.

"O tome je bilo već govora početkom juna, ali evo, signali koji nam dolaze iz Sarajeva govore da se već pripremaju te aktivnosti i čekamo da vidimo kako će se to odvijati", kaže Pašalić.