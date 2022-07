"Pavgord" otkupio dugovanja "Birča", radnici "Alumine" zabrinuti

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske prihvatila je ponudu Privrednog društva "Pavgord" iz Foče u iznosu od 42,3 miliona KM za otkup potraživanja republičkih institucija u stečajnom postupku nad imovinom Privrednog društva "Birač" a.d. Zvornik, a time će u potpunosti biti izmirene sve obaveze ove kompanije prema republičkim institucijama i preduzećima.

"Na osnove ove informacije Vlada Republike Srpske jednoglasno je prihvatila samoinicijativnu ponudu Privrednog društva 'Pavgord' d.o.o. Foča kao najcjelishodniju iz razloga što se ponudom u visini od 42.378.785 KM u cijelosti izmiruju potraživanja republičkih institucija", kazali su iz Vlade RS.

Dodali su da je, prema informaciji Ministarstva finansija, zaprimljeno ukupno sedam samoinicijativnih ponuda za otkup potraživanja, ali da je "Pavgord" jedini ponuđač koji je dostavio bankarsku garanciju.

Na ovaj način u potpunosti će biti izmirene sve obaveze "Birča" prema republičkim institucijama i preduzećima, uključujući i povezivanje penzionog staža za zaposlene u "Birču" (za period dok nisu uplaćivani doprinosi).

"Ovim će biti omogućeno izmirivanje sljedećih potraživanja: Ministarstvu finansija (11 miliona KM), Poreskoj upravi (12 miliona KM), Fondu PIO (šest miliona KM), Fondu zdravstvenog osiguranja (5,8 miliona KM), 'Vodama Srpske' (885.000 KM), te 'ElektroBijeljini' (5,7 miliona KM). S druge strane, prosjek naplate ovih potraživanja u stečajnim postupcima u Republici Srpskoj je oko sedam odsto", saopšteno je iz Vlade.

Aleksandar Sajić, pravni zastupnik "Pavgorda", kaže za "Nezavisne novine" da očekuje da će ugovor sa Vladom biti potpisan u narednih nekoliko dana.

"Onda ćemo zajedno sa stečajnim upravnikom i ranijim povjeriocima Fabrike glinice 'Birač' vidjeti u kom pravcu će se dalje obavljati stečajni postupak. Rok za uplaćivanje novca je 12. septembar po ugovoru, ali 'Pavgord' će to, uvjeren sam, platiti odmah dan ili dva po potpisu ugovora, zato što ima obezbijeđen novac. Bankarska garancija koju je dala Nova banka data je na osnovu depozita koji 'Pavgord' ima kod nje. Ne čeka se ništa, samo potpis ugovora", navodi Sajić.

Na pitanje da li će nakon ove odluke "Pavgord" kupiti i "Aluminu", Sajić poručuje da se to neće desiti.

"Ne, 'Pavgord' neće kupiti 'Aluminu'". Oni će biti većinski i kontrolni povjerilac u stečajnom postupku nad fabrikom 'Birač'. U dogovoru sa stečajnim upravnikom i povjeriocima dogovorićemo dalje upravljanje nad 'Aluminom'. Podsjećam da tu postoje i drugi povjerioci pa ćemo vidjeti kakva su njihova razmišljanja i da li žele da prodaju potraživanja, da li žele biti akcionari u nekom budućem transformisanom akcionarskom društvu. Ali ovo je prvi korak da se taj stečajni postupak počne privoditi kraju i da 'Alumina' kao ono što je najvrednije u grupaciji 'Birač' posluju sa mnogo manje pritiska, a nadam se i mnogo uspješnije i sa mnogo više radnika", istakao je Sajić.

Međutim, prodajom potraživanja "Birča" nezadovoljni su radnici "Alumine". Oni su odranije bili zainteresovani da otkupe potraživanja i, kako kažu, zaštite fabriku. "Opšte je nezadovoljstvo. Radnicima nije omogućeno da transparentno učestvuju u prodaji, koja je obavljena na nelegalan i netransparentan način, gdje smo stavljeni u neravnopravan položaj. Jednostavno nismo imali šansu, tražena je od nas bankarska garancija, a da bi se našla potrebno je da se prikupi prethodna dokumentacija. Nismo znali ni ko prodaje, ni po kojoj cijeni. A s druge strane u 'Alumini' ima 1.500 radnika koji su kreditno sposobni i sigurno da bi se platilo mnogo više od 43 miliona koliko su platili oni", kaže za "Nezavisne novine" Radenko Smiljanić, predsjednik Sindikalne organizacije metalske industrije i rudarstva RS, koji dodaje da su radnici zabrinuti za svoju egzistenciju.

"Zamislite imate sigurne plate, regrese, dodatke za rođenje djeteta i vjenčanje, razna davanja. I sad se radnici plaše da će to izgubiti. Ovdje se postavlja pitanje zašto bi neko imao veće pravo od radnika koji su ovdje uložili svoje znanje, posebno u nešto što je 2013. godine bilo za staro gvožđe", naglasio je Smiljanić.

Aleksandar Sajić, pravni zastupnik "Pavgorda", tvrdi da radnici ne treba da brinu.

"'Alumina' i sada dobro posluje i još će bolje. Niko nije lud da sve to gurne u propast i radnici ne treba da sumnjaju u to da će sve biti kako treba. Morate da shvatite da se već devet godina 'Aluminom' upravlja da se ostvaruje veliki promet, a da nijedan povjerilac do sada nije namiren. E to će sada da prestane", rekao je Sajić.