Pet razloga zašto moraš doći na Weekend.16

Weekend Media Festival jedno je od najzanimljivijih i najinspirativnijih događanja u cijeloj regiji koje okuplja najveće svjetske i domaće stručnjake iz svijeta medija, komunikacija i poslovnog svijeta. Od ove godine Weekend.16 obogaćen je prvim HR.Weekendom. novim festivalom posvećenim ljudskim potencijalima koji će ugostiti globalne i regionalne stručnjake iz HR industrije. O važnosti Weekenda govori činjenica da je sam brend rastao zajedno s Rovinjem, gdje se održava već šesnaest godina u staroj Tvornici duhana i produžuje ljetnu sezonu sve do posljednjeg rujanskog Weekenda, što je ove godine od 21. do 24. Nije li to idealan način za pozdraviti ljeto i započeti jesensku sezonu s pregršt novih ideja? Ako ti treba još koji razlog za doći na Weekend.16, donosimo ih u nastavku.

Zanimljivi predavači i aktualne teme su polazišna točka kojom se organizatorski tim Weekenda vodi već 16 godina. Prošle godine su to bili metaverse i web 3.0, a ove godine umjetna inteligencija (AI) koja je danas prisutna u svim industrijama. Osluškivanjem potreba tržišta na Weekend dolaze vrhunski predavači koji će zadovoljiti znatiželjne umove željne novih spoznaja! Inspirativni paneli renomiranih predavača dotaknut će aktualne teme koje oblikuju suvremenu stvarnost. Primjerice, o tome kako oblikovati bolju budućnost na Weekendu će govoriti Kishore Mahbubani, bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN-a koji pokreće dijalog o ključnim pitanjima suvremenog društva.

Idealna prilika za sklapanje novih poslova samo je još jedan od razloga zašto je dolazak na rovinjski Weekend.16 nezaobilazan! To je mjesto susreta, inspiracije i beskrajnih poslovnih prilika. Weekend Media Festival postao je magnet za stručnjake, profesionalce i poduzetnike iz svijeta medija i komunikacija, a bogatstvo različitih vještina otvara vrata za nevjerojatne suradnje. U neformalnoj, opuštenoj atmosferi, ljudi pričaju o važnim stvarima pa je i hrpa dobrih suradnji proizišla upravo iz ovih druženja. Možda baš vi budete kreator nevjerojatne poslovne priče!

Druženje s ekipom iz cijele regije glasi kao jedna od ključnih vrijednosti Weekenda. To je vrtlog euforije druženja s ekipom! Ovo je jedinstvena prilika za susret s ljudima iz različitih kultura, industrija i gradova iz cijele regije, što će iskustvo Festivala učiniti nezaboravnim i ispunjenim neograničenom energijom zajedništva. Na Weekendu nema stranaca, granica i prepreka – samo osjećaj slobode i zajedništva! Poznanstva se sklapaju brzo i jednostavno, jer je atmosfera otvorena i prijateljska, a upravo to su začini za odličan festival!

Zabava do ranojutarnjih sati osigurat će da se najuzbudljivijeg Weekenda u godini sjećate još jako dugo! Zabava na Weekendu ne prestaje niti kada zvijezde zamjene sunce jer baš tada Weekend sija najsjajnije. Upravo su večernji koncerti i nezapamćeni partyji duša ovog nadaleko poznatog Festivala. Osim što sve sudionike spaja želja za novim znanjima i spoznajama, ljubav prema dobrom provodu je ona koja nikada ne prestaje. Neponovljivi glazbeni program zasigurno je vrijedan pakiranja kofera i dolaska u Rovinj!

Ako niti ovo nije bilo dovoljno, posljednje kupanje u rujnu prilika je koja se ne propušta. Dok se drugi vraćaju s godišnjih odmora, sunce još uvijek dovoljno jako grije, more je idealne temperature, a turista je sve manje. To znači i priliku za uživanje u posljednjim zrakama sunca i totalno prepuštanje čarima predivnog Rovinja koji je, prema mnogima, jedan od najljepših gradova na obali Hrvatske. Ima li boljeg spoja od Weekenda i plaže?

S obzirom na sve navedeno, nema druge nego osigurati svoje mjesto pod suncem na najuzbudljivijem Weekendu u godini! Za više informacija o Weekend Media Festivalu, posjetite weekend.hr.