Petričević: Mjere Srpske među najboljim u regionu

BANJALUKA - Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević ocijenio je da su mjere Vlade Srpske, koje su usvojene po izbijanju epidemije virusa korona, među najboljim u regionu, ali da Vlada neće stati nego će i u narednom periodu sa privrednicima tražiti rješenja koja će im olakšati poslovanje s obzirom na to da pandemija još traje.

Petričević je istakao da je Vlada na taj način pokazala ozbiljnost i odgovornost prema privredi i građanima Srpske.

"Po izbijanju pandemije opredjeljenje Vlade je bilo očuvanje svakog radnog mjesta, što je važno za Srpsku, ali i privrednike. Veoma dobro znamo da je i prije izbijanja pandemije cijele protekle godine bio problem sa radnom snagom", rekao je Petričević u intervjuu Srni.

Prema njegovim riječima, cilj je bio se obezbijede, prije svega, redovne plate radnicima, a da privrednici ostanu u kapacitetima koje su imali prije pandemije.

On je naglasio da je bez obzira na krizu u vezi sa epidemijom virusa korona u Srpskoj bilo najmanje otpuštenih radnika, i da je po tome Srpska među najboljim u regionu.

Petričević je naveo da su se mjere Vlada Srpske prvenstveno odnosile na poreske mjere, ali i pomoć radnicima u vidu isplate najniže plate, uz uplatu poreza i doprinosa.

"Vlada je željela da isključivo pomogne radnicima, dok se drugi paket mjera odnosi na pomoć privrednim subjektima kojima je zbog brojnih razloga smanjen obim poslovanja - nemogućnosti dolaska do repromaterijala ili otežanog plasmana roba na tržište Zapadne Evrope", pojasnio je on.

Petričević je podsjetio da je jedna od prvih mjera koju je Vlada Srpske donijela isplata podsticaja na ime povećanja plata, koje sprovodi Ministarstvo privrede i preduzetništva.

"Za petnaestak dana isplaćena su sva privredna društva koja su ostvarila pravo na ta sredstva. Tom prilikom je aplicirao 501 privredni subjekt, a njih 429 ostvarilo pravo na to. Tom mjerom je obuhvaćeno oko 12.000 radnika, a riječ je o iznosu nešto većem od tri miiona KM", rekao je Petričević.

On je kao značajne mjere naveo i odgađanje plaćanja obeveza po završnom računu iz 2019. godine prema privredim subjektima, kao i smanjenje paušala malim privrednicima i zanatlijama sa 600 KM na 240 KM.

"Jedna od mjera je i moratorijum na kredite, koji su plasirani posredstvom Investuciono-razvojne banke Rpublike Srpske, u periodu od tri do šest mjeseci. Agencija za bankarstvo Srpske je dala preporuke komercijalnim bankama da odobre moratorijume na kredite kako fizičkim tako i pravnim licima u periodu od šest mjeseci", istakao je Petričević.

Daljim aktivnostima, dodao je on, Vlada je odgovorno i savjesno postupila po pitanju odnosa prema privredi, pogotovo prema onim privrednicima kojima je odmah bio zabranjen rad odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije kao i štabova lokalnih samouprava gdje su u martu isplaćeni porezi i doprinosi, što iznosi oko 10,5 miliona KM i obuhvatilo je oko 30.000 radnika.

"U aprili su te mjere proširene i odnosile su na 36.000 radnika sa iznosom od oko 26 miliona KM", naveo je Petričević.

On je dodao da se trenutno obrađuju podaci i zahtjevi po drugoj uredbi koja se odnosi na pomoć privrednim subjektima i preduzetnicima koji su imali smanjen obim poslovanja ili djelimični prestanak rada.

Vlada je, naveo je on, opredijeljena da se i njima pomogne i trenutno nadležna ministarstva obrađuju njihove zahtjeve i nakon toga oni se upućuju Kompenzicionom fondu na isplatu.

Petričević je rekao da je broj radnika koji će biti obuhvaćen oko 32.000, a iznos oko 25 miliona KM, što se uklapa u analize i procjene sa početka pandemije virusa korona da će za te namjene u aprilu biti potrebno oko 55 miliona KM za 68.000 radnika.

"Za maj je Vlada takođe donijela odluku da će biti uplaćeni doprinosi za one privredne subjekte koji su počeli sa radom od 11. maja, a za one koje su pravo ostvarili poslije tog datuma biće uplaćen iznos najniže plate sa porezima i doprinosima i za to će biti potrebno između sedam i osam miliona KM", rekao je Petričević i dodao da su privrednici pozdravili ove mjere.

On je rekao da Vlada Srpske neće stati na tome već će i u narednom periodu sa predstavnicima privrednika tražiti rješenja koja će im olakšati poslovanje, s obzirom na to da pandemija virusa korona još traje.

Petričević je naglasio da se tokom epidemije pojedinim privrednim subjektima, pretežno iz prerađivačke industrije, prije svih industrije tekstila, kože i obuće, ukazala šansa za nove proizvode, gdje se veliki broj firmi preusmjerio na proizvodnju zaštitnih maski.

Petričević smatra da je važna promocija kampanje "Kupujemo domaće" dodavši da je važno probuditi svijest kod građana da kupuju domaće proizvode.

"Na taj način jačamo Srpsku i zadržavamo radna mjesta", rekao je Petričević.

Govoreći o programu rada Ministarstva za ovu godinu, Petričević je rekao da će on biti realizovan, dodavši da će određeni zakoni koji su trebali da budu razmatrani u drugom, biti razmatrani u posljednjem kvartalu ove godine.

Petričević je istakao zakon o društvenom preduzetništvu, kao i zakon o slobodnim zonama koji će biti veoma značajan za privrednike i koji daje šansu za privlačenje kako domaćih tako i stranih investoticija.

"U tome koristimo najbolja iskustva Srbije jer oni imaju slobodnu zonu u Pirotu, koja važi za jednu od najboljih u Evropi i treću u svijetu. Pokušaćemo da iskoristimo i prednosti Srpske", rekao je Petričević.

Prema informacijama iz diplomatskih predstavništava, naglasio je on, određene zemlje EU žele da pojedine proizvodne kapacitete presele na Balkan.

"Naša prednost u odnosu na konkurenciju je infrastruktura i geografski položaj", rekao je Petričević.