Petričević: Prerađivačka industrija zabilježila rast od 16,3 odsto

BANJALUKA - Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je da je prerađivačka industrija Srpske zabilježila rast od 16,3 odsto za pet mjeseci ove godine, te da je najviše rasla proizvodnja električne opreme i namještaja, kao i gotovih metalnih proizvoda, tekstila, elektronskih proizvoda.

"Ukupna vrijednost prodaje industrijskih proizvoda u prošloj godini u Republici Srpskoj, koju su ostvarila preduzeća koja su se bavila industrijskom proizvodnjom, iznosila je 5,11 milijardi KM", rekao je Petričević Srni.

Prema njegovim riječima, vrijednost prodaje u inostranstvu iznosila je 2,23 milijarde KM, što predstavlja 43,7 odsto ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

Petričević je istakao da je najveća vrijednost prodaje industrijskih proizvoda od gotovo 3,6 milijardi KM ostvarena u prerađivačkoj industriji.

"Pokrivenost uvoza izvozom kreće se oko 80 odsto, izvoz od januara do maja porastao je za oko 25 odsto, a najviše proizvoda izvezeno je u Hrvatsku i Italiju, a uvezeno iz Srbije", naveo je on i dodao da industrijska proizvodnja pokazuju znake oporavka i u periodu januar-maj 2021 i veća je za za 15,4 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Petričević ocjenjuje da je privreda uprkos pandemiji pokazala vitalnost, što potvrđuje podatak da su privrednici tokom 2020. godine zaradili više u odnosu na godinu ranije.

On ističe i da su i poreski prihodi u prvih pola godine veći u odnosu na isti lanjski period.

"Uzmemo li u obzir sve ove pokazatelje, kao i to da nakon Srbije imamo najmanji pad BDP-a u 2020. u regionu, koji je iznosio 2,8 odsto možemo reći da se Srpska uspješno borila sa negativnim posljedicima virusa korona na privredu, kao i to da možemo očekivati nove investiocione cikluse u narednom periodu koji će dovesti do privrednog razvoja Srpske", istakao je on.

Petričević kaže da je privreda Srpske bilježila pozitivne pomake čak i u vrijeme pandemije virusa korona, čemu su doprinijele mjere Vlade Srpske koje su dale efekta naročito kada je riječ o rastu plate, očuvanju zaposlenosti, kao i brojne intervencije i programe podrške prema privredi koje se i dalje provode.

"Razlog oporavka i je u tome što su se privrede naših najvećih partnera sa zapada oporavile i povećale tražnju proizvoda iz Srpske", naveo je on.

Prema njegovim riječima, najbolji indikator je da je u Srpskoj u vrijeme pandemije bio konstantan rast prosječne plate koja je došla skoro na nivo od 1.000 KM (u maju je iznosila 981 KM).

"Lani smo prestigli Federaciju BiH i to je rezultat, između ostalog, primjene Zakona o podsticajima u privredi Srpske. Osim rasta prosječne i najniže plate, značajno je da je više zaposleno nego prije izbijanja pandemije virusa korona. Takođe, najniža plata u Republici Srpskoj povećana je u 2021. godini i iznosi 540 KM, a neoporezivi dio plate je povećan na 700 KM", podsjetio je on.

Petričević napominje da podrška Vlade Republike Srpske prema privrednom sektoru nije izostala od početka pandemije i osim za direktnu pomoć zdravstvu upravo je najviše sredstava uloženo u opravak privrede.

"Kao ministarstvo smo konstantno radili na ublažavanju štetnih posljedica virusa korona na privredu u Srpskoj. To smo činili kroz različite mjere, najprije putem uredbi za privredne subjekte koji nisu radili u proljeće 2020. godine, ili su radili smanjenim obimom, gdje je direktno u privredni sektor isplaćeno oko 70 miliona KM (ne računajući podršku lokalnim zajednicama od oko 30 miliona KM) i sve druge mjere koje su uslijedile, kao i one koje su u nadležnosti drugih ministarstava i republičkih institucija", naglasio je on.

Govoreći o kampanji "Srpska - Republika mogućnosti" Ministarstva privrede i preduzetništva, čiji je cilj privlačenje stranih investicija, Petričević je naveo da je adut Srpske povoljan geografski položaj, dobra saobraćajna povezanost sa evropskim zemljama, s obzirom da se većim dijelom nalazi na samoj graninici sa EU, što je bitna prednost koju treba iskoristiti.

"Osim toga, Srpska ima povoljne uslove za poslovanje, s obzirom da je porez na prihod 10 odsto, a da je porez na dividendu nula, odnosno ne postoji. Takođe, strani investitori mogu računati pod jednakim uslovima na sve vrste podsticaja za ulaganja, kao i domaći privredni subjekti", naglasio je Petričević.