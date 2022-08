Petrović: Cijena struje neće se značajnije mijenjati do 2025. godine

TREBINJE - Cijena struje u Republici Srpskoj višestruko je niža u odnosu na zemlje okruženja i neće se značajnije mijenjati do 1. januara 2025. godine, kada će sve biti na bazi tržišnog poslovanja, izjavio je Srni generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) Luka Petrović.

"Do tada nemamo strahova od ozbiljnih pomjeranja cijene električne energije, a tada, ako ne budemo napravili značajne proizvodne kapacitete, može doći do značajanog pomjerenja", rekao je Petrović i dodao da to preduzeće do tada ima prostora da bezbrižno uđe u novu tranziciju i reorganizaciju.

On je istakao da će, ako se ne naprave novi kapaciteti, kao što su solarni paneli i elektrane, svakako biti manji potencijal za subvencionisanje i cijene struje moraće rasti.

Petrović je naglasio da je, zbog toga, Elektroprivreda Republike Srpske stavila prioritet na izgradnju solarnih elektrana, vjetroelektrana i hidrolektrane, da bi se došlo do tih viškova, koji će omogućiti da Srpska i dalje ima višestruko niže cijene nego u okruženju.

On je objasnio da je cijena struje koju građani u Republici Srpskoj plaćaju 22,5 evra po megavat-satu, u Sloveniji 220 evra po megavat-satu, a u Njemačkoj 270 do 350 evra po megavat-satu.

"Vlada Republike Srpske će uz pomoć Elektroprivrede Republike Srpske istrajati sa trajno niskim cijenama električne energije u Srpskoj i sigurno je da će nam biti prednost u odnosu na ostale elektroprivrede", rekao je Petrović.