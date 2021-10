Petrović: Nema poskupljenja struje za domaćinstva

TREBINJE - Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) Luka Petrović izrazio je očekivanje da će to preduzeće ostvariti rekordnu dobit ove godine i naglasio da se ne razmišlja o poskupljenju struje.

"Mi, za razliku od `Elektroprivrede BiH`, ne razmišljamo o povećanju cijene električne energije", izjavio je Petrović Srni.

On je naglasio da je ERS jedna od rijetkih elektroprivreda koja je izvozno orijentisana i ima zagarantovanu budućnost, ali i ekstremno male prihode od domaćeg tržišta.

"Cijene struje za domaće potrošače izrazito su povoljne, ali ERS sa povećanim izvoznim cijenama struje može da iznese ovaj teret najnižih cijena na domaćem tržištu", istakao je Petrović.

On je naveo da su cijene struje za domaće stanovništvo 25 evra po megavat-času, a za privredu oko 39 evra po megavat-času u odnosu na okruženje, gdje su cijene za domaćinstva od 46 do 60 evra po megavat-času, a za privredu od 55 do 100 evra po megavat-času.

"ERS je sistem od kojeg se očekuju značajne dobiti, međutim izrazito su niske cijene struje za domaće tržište jer se od 70 do 80 odsto našeg proizvoda prodaje po daleko nižim cijenama, čak i od proizvodnih cijena ERS-a", ukazao je Petrović.

On je pojasnio da su prošle godine reorganizovana distributivna preduzeća ERS-a i da je već vidljivo u prvoj polovini ove godine da su sva ta preduzeća ostvarila pozitivno poslovanje što, kako je rekao, znači da je reorganizacija bila uspješna.

"Sada očekujemo da i zavisna preduzeća pristupe reorganizaciji svojih proizvodnih procesa, a to znači i racionalizaciji mnogih troškova i planiranju investicija za povećanje energetske stabilnosti tih objekata, ali i povećanju prihoda tih preduzeća", rekao je Petrović.

On očekuje da će se i ta proizvodna preduzeća uspješno izboriti sa reorganizacijom i da će dugoročno pozitivno poslovati i ostvarivati velike dobiti."Sistem Mješovitog holdinga ERS-a je već iskazao u polugodišnjem rezultatu značajnu dobit, ali znajući da je ovo bila izrazito sušna godina i da je bio produženi remont u Termoelektrani `Ugljevik`, kao i da šest mjeseci nije radio pogon u hidroelektrani u Dubrovniku, a uz to nijednog trenutka nisu prekidane nove investicije, ipak ovaj sistem će imati značajnu dobit", istakao je Petrović.

Generalni direktor ERS-a očekuje i da će dvije termoelektrane koje su u sastavu ovog preduzeća - "Gacko" i "Ugljevik" ostvariti dobit i da će pozitivno poslovati, za razliku od nekih prethodnih godina kada su iskazivale velike minuse.

"Tako da će cijeli sistem imati značajno veću dobit od bilo koje dosadašnje. Očekujemo rekordnu dobit sistema ERS-a za 2021. godinu, a taj rezultat ćemo znati već krajem decembra, a svakako do kraja februara", istakao je Petrović.