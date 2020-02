Petrović: Sve spremno za Samit energetike u Trebinju

BANJALUKA - Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da je sve spremno za održavanje Samita energetike u Trebinju 5. i 6. marta, na kojem se očekuje prisustvo više od 300 zvanica.

"Procijenili smo da `Elektroprivreda Republike Srpske`, kao jedan od najjačih stubova razvoja Srpske treba da ima tako značajan skup gdje će se raspravljati o svim važnijim temama za napredak naše elektroprivrede i da pratimo korak sa susjednim elektroprivredama", rekao je Petrović večeras za RTRS.

Petrović je naveo da je Vlada Republike Srpske generalni pokrovitelj Samita, a finansijsku podršku skupu daće "Elektroprivreda Republike Srpske" i Grad Trebinje.

On je rekao da će biti održano devet panela sa više od 70 učesnika na kojima će biti govora o najznačajnijim aktuelnim temama o energetskoj tranziciji u regionu.

"Teme su višestruke, prije svega stanje na tržištu električne energije. Želimo da se izmjerimo po pitanju formiranja novih berzi, pitanju regulisanih odnosa na sadašnjim berzama gdje učestvujemo i gdje drugi učestvuju i na taj način će doći sve berze iz regiona i biće prisutne sa svojom tematikom", istakao je Petrović.

On je rekao da će na Samitu biti govora i o popularnoj temi "Industrija 4.0" u okviru koje će se razmatrati digitalna transformacija u energetskom sektoru, kao i informatizacija mnogih procesa koji se odvijaju u samoj "Elektroprivredi".

"Smatramo da tu ima mnogo više prostora da se napreduje kako bi bili u rangu evropskih elektroprivreda", naveo je Petrović.

Petrović je istakao da će se na Samitu raspravljati isključivo o obnovljivim izvorima energije, načinu finansiranja energetske efikasnosti, o novim investicijama na Balkanu i načinu njihovog finansiranja.

On je rekao da će na Samit biti pozvane banke koje daju kreditne aranžmane za izgradnju energetske infrastrukture na ovim prostorima i da obrazlože zahtjeve, uslove i procedure.

Prema njegovim riječima, na Samitu će biti objavljen Zbornik radova i određeni zaključci koji će biti obavezujući za sve učesnike i za sve elektroprivrede u okruženju, koji će unaprijediti zajednički rad i pojedinačno rad elektroprivreda s ciljem postizanja većih efekata sa postojećom infrastrukturom i novim objektima.

"Benefiti Samita su sa sve. Dobro su došli svi naučni radnici iz ovih oblasti jer će se ovdje raspravljati o vjetru, gasu, solarnoj energiji", naveo je Petrović.

Petrović je rekao da je Hidroelektrana "Dabar" jedina velika investicija koja se radi od Triglava do Đevđelije, vrijednosti veće od 300 miliona evra i snage 160 megavata.

"Ovo je prvi pilot-projekat svih novih tehnologija i u finansiranju i izvođenju i ugovaranju radova. Zanimljivo je čuti i od drugih kako je to moguće do kraja realizovati potpuno ispravno", istakao je generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske".

On je rekao da su investicije i razvoj najvažniji za "Elektroprivredu Republike Srpske", ali da je i interes da se prave novi objekti.

"`Elektroprivreda Republike Srpske` je u zemljama regiona još najpovoljnija po cijenama električne energije za domaćinstva i još povoljnija za privredu, iako dolazi do postepenog povećanja cijena električne energije, region je otišao daleko u tome. To znači da se uspostavilo i tržište električne energije i vidjećemo kakva je naša perspektiva sa većim cijenama i gdje ćemo taj novac uložiti", pojasnio je Petrović.

On je rekao da je procjena "Elektroprivrede Republike Srpske" da je vrlo važno da sve elektroprivrede u regionu svoju budućnost baziraju na iskorišćavanju obnovljivih izvora električne energije, a to je prije svega vjetar, sunce i voda.

Petrović je istakao da će na Samitu nezaobilazne teme biti i termoelektrane, iako ta tema danas nije popularna u Evropi jer postoje pokreti zelenih koji smatraju da to puno utiče na životnu sredinu.

On je rekao da su termoelektrane u Srpskoj bazni dio "Elektroprivrede Republike Srpske", ističući da je Srpska prva na Balkanu realizovala Projekat odsumporavanja dimnih gasova u Termoelektrani "Ugljevik", čime je smanjena ukupna emisija štetnih gasova za 94,5 odsto, a projekat je koštao 30 miliona evra.

Petrović je ocijenio da je ovim produžen vijek trajanja TE "Ugljevik" u "Elekroiprivredi Republike Srpske".

Govoreći o procesu reorganizacije "Elektroprivrede Republike Srpske" u smislu direktiva Evropske energetske zajednice, Petrović je rekao da Republika Srpska posljednja vrši reorganizaciju na Balkanu i da se nije odustalo od tog procesa.

"Već 2017. godine u Reformskoj agendi je rečeno da ćemo prilagođavati elektroprivredu okruženju. To znači da smo posljednji koji razdvajamo oblast snabdijevanja od oblasti distribucije", istakao je Petrović.

Prema njegovim riječima, distribucija će se isključivo baviti distributivnom djelatnošću, što znači "voziti" struju od tačke do tačke i ta njena aktivnost će biti plaćena po cijeni koju odobri Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske.

"Svi ostali troškovi, oni idu na snabdijevanje, a to su troškovi prenosne kompanije BiH i Nezavisnog operatora sistema, troškovi pomoćnih usluga i na kraju proizvodnja", pojasnio je Petrović.

On je rekao da na ovaj način distribucija doživljava samostalnost i isključivo će biti funkcijski organizovana i tehničko preduzeće, a ostali elementi dolaze na snabdijevanje putem kojeg će se "namirivati proizvodnja koja je ponižena i koja će sigurno morati imati veće cijene".

"U narednom periodu preispitaćemo mogućnost povećanja cijena u proizvodnji električne energije. U distribuciji smo ustanovili da imamo višak zaposlenih radnika", istakao je Petrović.

On je rekao da je "Elektroprivreda Republike Srpske" objavila prvi javni poziv za radnike koji sebe ne vide u preduzeću da uzmu stimulative otpremnine u iznosu od 21.000 do 50.000 KM, plus nadoknade za boračke kategorije, kada je riječ o ratnim vojnim invalidima i invalidima rada do 15 odsto.

Petrović je dodao da postoji veliko interesovanje ljudi za otpremnine, pogotovo iz manjih sredina kojima one rješavaju neka pitanja.