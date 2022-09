Petrović: Za štediše struje računi manji i do 100 odsto

BANJALUKA - Generalni direktor preduzeća "Elektroprivreda Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da je u pripremi program putem kojeg će građanima koji od oktobra do marta iduće godine uštede od pet do 20 odsto električne energije računi biti umanjeni za 30 do 100 odsto.

Petrović je istakao da je u pripremi softver za obračun električne energije koji će biti predstavljen svim građanima Republike Srpske kako bi ostvarili uštede u svojim budžetima.

On je pojasnio da će građani koji uštede pet do 20 odsto električne energije imati popust na računima od 30 odsto, a ako ostvare uštedu od 20 odsto onda će imati popust na električnu energiju 100 odsto.

Prema njegovim riječima, na računu ima mrežarina koja pripada regulisanoj djelatnosti i koja se ne može umanjivati, ali se može umanjiti račun za električnu energiju.

"Račun za električnu energiju koji je u prosjeku bio 100 KM za prošli oktobar, za ovaj oktobar će koštati 45 KM ili 50 KM, ako je ostvarena ušteda od 20 odsto kilovat časova, a ako ste imali račun od 70 KM vi ćete očekivati u oktobru da platite oko 32 KM", rekao je Petrović novinarima u Banjaluci.

On naglašava da je veoma teško organizovati restrikcije, a da će ovaj program omogućiti da građanin ostvari uštede u svom budžetu.

Petrović je rekao da će ovaj resurs u narednim mjesecima biti veoma oskudan, tražen i dobro plaćen, a već danas cijena električne energije na berzama za januar je 1.000 evra za 1.000 megavat-časova, što znači da jedan kilovat-čas košta dvije marke, a to se potroši dok se skuva kafa.

"Ovaj program će biti predočen svim građanima Republike Srpske u želji da ostvare uštede u svojim kućnim budžetima iako su računi za električnu energiju najpovoljniji u odnosu na sve ostale komunalne usluge", napomenuo je on.

Petrović kaže da će istovremeno "Elektroprivreda Republike Srpske" ostvariti veće prihode koje će iskoristiti za stabilnost svog sistema i za započete investicije.

On je napomenuo da je ova godina bila ekstremno sušna, a najavljuju se topla jesen i blaga zima, što znači da neće biti dobra hidrologija i to je jasan znak da će vlade u regionu koje uvoze električnu energiju morati pribjegavati i restriktivnijim mjerama.

Petrović naglašava da u Republiku Srpsku, koja ima višak električne enrgije, već dolaze ozbiljni partneri iz evropskih zemalja u želji da prenesu svoje proizvodne kapacitete u Srpsku uz uslov da potpišu dugogodišnje ugovore o potpunom snabdijevanjau, koji se nigdje ne daju osim u Srpskoj.

"Zato ovo možemo da iskoristimo kao prednost jer jedini na Balkanu možemo da ponudimo naše potencijale proizvodnim pogonima iz Evrope, da otvorimo nova radna mjesta, da povećamo BDP u Republici Srpskoj", istakao je Petrović i dodao da imaju projekat koji nude svim privrednicima.

Petrović je danas u Banjaluci prisustvovao potpisivanju memoranduma o razumijevanju o saradnji na projektu izgradnje brzog puta Bijeljina-Zvornik-Milići-Han Pijesak-Sokolac.