Pfizer prevazišao sva očekivanja Wall Streeta

NJUJORK - Poslovni rezultati američke farmaceutske kuće Pfizer za prvi kvartal 2021. prevazišli su sva očekivanja Wall Streeta, a kompanija je, osokoljena velikim skokom prodaje vakcine protiv kovida, oštro povećala finansijske projekcije za tekuću godinu.

Njujorški proizvođač lijekova i njegov njemački partner u proizvodnji te vakcine, firma BioNTech, izvijestili su da su u prva tri mjeseca zabilježili prodaju cijepiva u iznosu od 3,46 milijardi dolara, te da sada predviđaju da će u cijeloj 2021. godini prodaja dostići oko 26 milijardi dolara, a ne oko 15 milijardi dolara, kako su prognozirali ranije, prenosi AP.

Dvije kompanije očekuju da uskoro dobiju odobrenje u SAD i EU za davanje vakcine djeci uzrasta od 12 do 15 godina, takođe nastavljaju s testiranjima cijepiva za druge kategorije pacijenata, a rade i na razvoju novih verzija vakcina koje imaju duži rok trajanja i koje ne zahtijevaju ultra hladno skladištenje.

Pfizer je, sa svoje strane, saopštio danas da je njegova neto dobit u prva tri mjeseca iznosila 4,88 milijardi dolara, ili 86 centi po akciji. To je za preko 1,5 milijardi dolara više nego u prvom tromjesečju 2020, kada je globalna korona pandemija pokrenula uvođenje mjera lokdauna, i kada su posjete ljekarima i izdavanje recepata za druge lijekove dramatično pali.

Prilagođena dobit, isključujući jednokratne stavke, skočila je za 48 odsto na 5,26 milijardi dolara ili na 93 centa po akciji, daleko iznad 79 centi koliko je očekivano na Vol Stritu, prema podacima Zeks Investment Riserča. Ukupni prihodi iznosili su 14,58 milijardi dolara, i takođe znatno premašuju prognoze od 13,49 milijardi dolara.

Iz Pfizera su naveli da je, čak i bez prodaje vakcina, kompanija na putu ostvarenja svog cilja o povećanju prihoda za najmanje 6 odsto svake godine do 2025.

Prodaja Fajzerovih lijekova protiv raka skočila je za 18 odsto, a prodaja lijekova koji se daju u bolnicama porasla je za 11 odsto.

Kompanija sada predviđa zaradu za cijelu godinu u rasponu od 3,55 do 3,65 dolara po akciji, u odnosu februarsku prognozu od 3,1 do 3,2 dolara po akciji, i očekuje prihod između 70,5 milijardi i 72,5 milijardi dolara, umjesto ranije predviđenih 59,4 do 61,4 milijarde.

Pfizer je poručio da ove godine može da proizvede dvije milijarde doza vakcina, uključujući 200 miliona doza obećanih SAD-u do kraja maja.

Na trgovanju prije otvaranja Njujorške berze, akcija Pfizera je porasla za 52 centa na 42,35 dolara, dodaje AP.