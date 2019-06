Plata od 1.000 KM moguća početkom 2020.

BANJALUKA - Prosječna plata u Republici Srpskoj je za godinu dana porasla 56 maraka i u maju ove godine prešla prag od 900 maraka. Naime, sa 847 KM, koliko se u ovom dijelu zemlje isplaćivalo u maju 2018. godine, ona je u petom mjesecu ove godine iznosila 903 KM.

"To je prvi put da neto plata prelazi granicu od 900 KM i u maju ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalni rast plate zabilježen je u svih 19 područja djelatnosti", rekao je Jasmin Komić, v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku.

On je naglasio da je u odnosu na april nominalno veća za 0,7 odsto, a realno za 0,6 odsto.

Najviša prosječna plata od 1.385 KM u maju isplaćena je u oblasti finansijske i djelatnosti osiguranja, dok je najniža, 623 KM, isplaćena u djelatnosti građevinarstva.

Ipak, ovaj iznos je još daleko od hiljadu maraka, a što je cilj Vlade RS i poslovne zajednice, koji planiraju postići početkom naredne godine.

Novi značajniji rast se očekuje od 1. jula, kada na snagu stupa Zakon o podsticajima u privredi, a koji predviđa povrat doprinosa i do 70 odsto poslodavcima koji povećaju plate radnicima.

Podsjećamo, Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, rekao je prije nekoliko dana kako se veliki broj poslodavaca sprema za povećanje plata radnicima na osnovu ovog zakona.

Koliko će radnika dobiti povišicu, niko sa preciznošću ne može, a i ne želi da nagađa, ali svi su složni kako će to biti korak bliže zacrtanom cilju i prosječnoj plati čiji je iznos četvorocifren.

Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, podsjeća kako je prosječna plata krenula značajnije rasti kada je podignut neoporezivi dio plate na koji su poslodavci dodatno povećali plate.

"Vjerujemo da ćemo u kraćem periodu, da li do Nove godine ili u prvih nekoliko mjeseci 2020. godine, stići do iznosa od 1.000 KM. To nije toliko jednostavno. Značajan zamajac po pitanju rasta plata u privredi očekujemo u avgustu, što će se odraziti i na prosječnu platu", kaže Aćić.

On očekuje da će se stupanjem na snagu Zakona o podsticajima u privredi smanjiti stepen neformalne ekonomije, tačnije da će poslodavci koji su dio plate radnicima isplaćivali u koverti biti stimulisani da svoje poslovanje formalizuju, odnosno dovedu u zakonske okvire.

Podsjećamo, novim zakonom određeno je da će se povrat poreza od 30 odsto vršiti za radnike koji imaju plate od 450 do 550 KM, a za one sa platama iznad tog iznosa 70 odsto od uplaćenih doprinosa.

Inače, treba napomenuti da rast plata prati i povećanje cijena proizvoda i usluga.

Najveći procentualni rast cijena od četiri odsto u maju ove godine u odnosu na isti mjesec lani zabilježen je kod stanovanja usljed većih cijena čvrstih goriva i plina.