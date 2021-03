Ruradi rudnika "Kreka": Ugalj ne kopamo online već na dnu jame

TUZLA - Više od 2.000 rudara Rudnika Kreka Tuzla je stupilo u generalni štrajk i obustavilo proizvodnju zbog kašnjenja plate i neriješenih ugovora za 52 rudara, a žale se i na loše uslove rada.

Plate su im tokom dana uplaćene, ali rudari tvrde da ostaju u štrajku dok se ne riješe ugovori za njihove kolege.

Kažu da 52 rudara imaju ugovor na određeno te traže da dobiju ugovor na neodređeno po granskom kolektivnom ugovoru. To su rudari koji su zaposleni prije tri godine, ali nisu dobili ugovore za stalni radni odnos. Ovo je inače samo jedan u nizu štrajkova preko kojih rudari vape za promjenama i boljim sutra.

Rudnici Kreka dnevno proizvedu između 4.500 i 5.000 tona uglja. Od toga, površinski kopovi Dubrave i Šikulje daju oko 2.000 tona, a Mramor između 850 i 900 tona dnevno. U Mramoru u 21. vijeku rudari i dalje kopaju krampom i pod pritiskom hoće li dobiti platu.

"I dalje je najprimitivnija metoda komora stubnog otkopavanja uglja. Čelo koje je trebalo doći - nije, pada pet puta na tenderima. Zbog čega? Politika je uključena u sve. Za sve je odgovorna 'Elektroprivreda BiH' u Sarajevu, a niko ne odgovara. Pozivam Vladu da riješi jednom problem unutar 'Elektroprivrede' i unutar rudnika. Neko mora odgovarati za stanje u rudnicima u BiH", rekao je Nijaz Bečić, poslovođa na mašinskom održavanju u Rudniku Mramor.

Bečič ističe da rudari žele znati konačno istinu trebaju li rudnici BiH, jer ako ne trebaju - da se oni snalaze i traže druge poslove.

Do kada više ovako, pitanje je koje zanima komorate, priča nam Senad Sejdić, predsjednik Sindikata rudara Mramora. Ionako tešku situaciju u jami otežala je i pandemija, jer rudari nisu prekidali proizvodnju, dolazili su na posao i riskirali ionako ugroženo zdravlje.

"Šta mi hoćemo? Dajte nam da radimo, humanizirajte uslove rada kako bi to bilo ekonomski opravdano i morate to platiti. Ni u jednim mjerama restrukturiranja niko nije rekao da neće biti plate. Mi dolazimo na posao i kopamo ugalj. Ne radimo mi online. Ne dolazimo mi na sjednice. Mi idemo u jamu. Radimo svaki dna i to će se morati platiti", kategoričan je Sejdić.

Rudnici Kreka u koncernu "Elektorpivrede" imaju najviše radnika i najveću proizvodnju.

Rudari su razočarani i nehumanim uslovima u kojima rade, ali i nepoštivanjem granskog kolektivnog ugovora.

"Mi bez pomoći 'Elektroprivrede' u ovom slučaju ne možemo funkcionisati. Ali mi nećemo sadaku. Rudar zna da radi. Ako se u Rudnik Kreka, od kojeg očekuju da snabdijeva Blok 7, danas ne krene s ulaganjem, mi nemamo više šta očekivati", rekao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata rudara Kreke.

Kako su nam iz Sindikata kazali, za plate rudara Kreke mjesečno je potrebno oko 4,5 miliona KM sa svim doprinosima.

Kada su u pitanju ulaganja u Kreku, iz Sindikata tvrde da su u koncernu urađene investicije oko 320 miliona KM, a planirano je oko 580 miliona. No, investicije do nekih rudnika nisu nikada došle, poput Mramora, koji godinama čeka široko čelo.

Svi pomenuti problemi traju godinama, a sada se i politika umiješala, smatraju sindikati.

Iz Vlade FBiH i "Elektroprivrede BiH" se danas niko nije oglasio povodom štrajka rudara i njihovih zahtjeva.

Sinan Husić, predsjednik Sindikata rudara FBiH, poručuje da Vlada i "Elektroprivreda BiH" treba konačno da odluče šta treba da bude uloga Rudnika Kreka u energetskom sektoru BiH, imaju li ili nemaju Blok 7, te kakva je budućnost Kreke.