Plate radnika "ArcelorMittala" zavise od dogovora sindikata, Vlade i uprave

ZENICA - Radnici kompanije "ArcelorMittal" iz Zenice ponovo su održali dvočasovni štrajk ispred zgrade Direkcije ovog preduzeća, na kome su ponovili identične zahtjeve sa protesta koji je održan u ponedjeljak, odnosno da traže isplatu novembarske plate u punom iznosu i to za radnike kojima je ona umanjena, te potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je stari istekao 31. maja ove godine.

"Ne planiramo odustati, a uslov svih uslova jeste da budu isplaćene novembarska i, naravno, decembarska plata", rekao je za "Nezavisne novine" Rašid Fetić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika kompanije "ArcelorMittal" Zenica.

On je podsjetio da je sindikat u subotu odbio ponudu rukovodstva "ArcelorMittala", koja je podrazumijevala povećanje iznosa toplog obroka sa pet na 7,5 KM, isplatu regresa za 2023. godinu, ali tek u aprilu 2024, isplatu bajramluka u iznosu od 100 KM, kao i da im u decembru bude isplaćeno dva odsto od iznosa godišnje plate.

"Zašto da pristanemo na to, jer, evo, na primjer, tih dva odsto ne može pokriti ono što smo izgubili u novembru za deset dana štrajka. U decembru smo već 12 dana u štrajku, tako da se to još povećalo. Radnici su za vrijeme štrajka već izgubili cca od 500 do 700 maraka", pojasnio je Fetić.

Na pitanje da li u ovom trenutku razmišljaju o radikalnijoj sindikalnoj borbi, on ostavlja tu opciju otvorenom.

"Jer da dođe do radikalnijih koraka, onda neće biti taoci samo radnici 'ArcelorMittala', već i građani BiH. Ako je u interesu Vlade FBiH, ali i Vlade RS, jer smo u istom problemu, trebalo bi da ovo riješe. Mi još nismo razmatrali opciju odlaska u Sarajevo, nama je opcija broj jedan da oni iz Sarajeva dođu ovdje. Mi sedam mjeseci nudimo kompromis, za razliku od kompanije", dodao je Fetić.

Iz "ArcelorMittala" u Zenici zasad se nisu oglašavali. Iz preduzeća nam je rečeno da ćemo biti uredno obaviješteni ukoliko odluče drugačije.

Zbog ovakve situacije, na ogromnom udaru je i prijedorski "ArcelorMittal".

Oko 90 odsto radnika trenutno je u statusu plaćenog odsustva. Ipak, prema riječima Darija Antonića, predsjednika sindikata radnika ovog preduzeća, predstavnici Vlade Srpske, koja je vlasnik 49 odsto akcija "Mittala", obećali su da bi se tokom ove sedmice mogli sastati sa rukovodstvom/menadžmentom kompanije iz Zenice.

Pored toga, Antonić kaže da sindikat već razmišlja kako će riješiti pitanje plata za radnike koji su na plaćenom odsustvu.

"Mi pred kraj mjeseca imamo razgovor sa menadžmentom preduzeća, da vidimo da li se tu nešto može ispregovarati i da ti radnici dobiju više prava od onoga što im je zagarantovao Zakon o radu i naš Posebni kolektivni ugovor. Prema zakonu, oni bi trebalo da dobiju 50 odsto od svoje prosječne plate, a po našem PKU to je 55 odsto za vrijeme za koje nisu radno angažovani. Ja mogu podsjetiti da smo se mi nalazili u sličnoj situaciji u junu ove godine, tada smo sa poslodavcem dogovorili da radnicima bude isplaćeno oko 80 odsto od plate, a umanjenje je bilo oko 20 odsto", naveo je Antonić.

Na pitanje da li bi takav epilog i sada bio zadovoljavajući, odgovara:

"Ako ćemo reći realno, takav iznos bi u ovom trenutku zadovoljio sindikat, a vjerujem i radnike, ali prije svega, odluku mora donijeti Upravni odbor."

O ovom slučaju pozabaviće se i Vlada RS, ali kako su nam rekli sa Trga Republike, u onoj mjeri u kojoj im je to dozvoljeno.

"Nažalost, u ovakvim okolnostima gdje je Vlada manjinski vlasnik nemamo baš mnogo manevarskog prostora. Jedno od mogućih rješenja za rudnik iz Prijedora je nastavak rudarenja i prodavanje rude na drugim tržištima izvan BiH. Podsjećam, ona sada ide isključivo u željezaru u Zenici", pojasnio je Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, koji je poručio da je Vlada Srpske opredijeljena za očuvanje svakog radnog mjesta.

Podsjećamo, radnici "ArcelorMittala" Zenica su u generalnom štrajku od 20. novembra.

