Po jednom stečaju zarada i do 200.000 KM

BANJALUKA - Stečajni upravnici u Republici Srpskoj u budućnosti će teoretski po jednom stečajnom postupku moći da zarade i do 200.000 maraka, a što im je omogućeno Pravilnikom o naknadama i nagradama za rad stečajnih upravnika, a koji je donijelo Ministarstvo pravde RS.

Za to bi im bilo potrebno da unovče više od 50 miliona maraka stečajne mase u nekom preduzeću, kao i da razlučne povjerioce namire u iznosu većem od deset miliona maraka.

Međutim, prema riječima stečajnih upravnika, u pitanju je teorija koja je bila ostvariva dok su postojala velika državna preduzeća u procesu stečaja.

"Sada gotovo i da nema takvih primjera na kojima bi se to moglo primijeniti. Ne postoji preduzeće koje ima toliko visoku stečajnu masu da bi se mogli namiriti razlučni povjerioci u tako visokom nivou. Uglavnom, povjerioci bi se tada sami namirivali mimo stečajnog postupka, on im ne bi trebao", kaže Radomir Jokić, jedan od stečajnih upravnika, koji je vodio brojne procese u RS.

Kaže kako je teško pravilnikom odrediti precizno i pravično iznos naknade i nagrade u tako šarolikim i različito složenim predmetima, ali svakako treba imati što više pravne regulative.

"Plašim se da oni koji su radili ovaj pravilnik nisu uzeli u obzir da se radi o vrlo složenom poslu, koji ne trpi klasično radno vrijeme. Osoba koja se ovim bavi mora biti spremna na pritisak javnosti i mora imati široka znanja iz raznih oblasti, a zbog čega treba da ima i adekvatnu naknadu", kazao je Jokić.

Njegov kolega Lazo Tomić kaže kako većina stvari u postupcima ne zavisi mnogo od stečajnih upravnika.

"Imamo sporove u stečaju koji se ne riješe ni po šest godina i stečaj se ne može završiti, kao ni završna dioba", pojašnjava on.

Inače, naknade upravnicima do sada je određivao stečajni sudija, rukovodeći se elementima složenosti postupka koji su ocjenjivali nakon izvještajnog ročišta, visine potraživanja i broja povjerilaca, pretpostavljene visine stečajne mase i osjetljivosti postupka, a na koje stečajni upravnici nisu imali prevelike primjedbe.

Novim pravilnikom osnovna nagrada se formira na osnovu složenosti stečajnog postupka, dužine trajanja, stepena namirenja povjerilaca.

Osnovna nagrada može iznositi najviše 135.000 maraka, a dodatna pola tog iznosa. Ako je vrijednost unovčene mase ispod 5.000 KM, neće se isplaćivati, a ako su u pitanju predmeti u kojima nema stečajne mase, upravnici dobijaju paušalno 1.500 KM.

Na osnovnu nagradu moguće je ostvariti i bonuse, i to od 30 odsto ako je stečaj završen za godinu dana, 20 odsto ako on ne traje duže od dvije godine, kao i 20 odsto ako su namireni svi povjerioci u iznosu od 50 do 80 odsto. U slučajevima gdje se povjerioci namiruju u iznosu većem od 80 odsto moguće je ostvariti bonus od 30 odsto na osnovnu nagradu.

U obrazloženju pravilnika se navodi kako je resorno ministarstvo zajedno s članovima radne grupe napravilo analizu kako bi utvrđene vrijednosti u ovom pravilniku odgovarale i činile realnu sliku primanja stečajnih upravnika, privremenih stečajnih upravnika i članova odbora povjerilaca u skladu s njihovim obavezama prema Zakonu o stečaju.

S tim u skladu, podnijeli su zahtjev svim okružnim privrednim sudovima u Republici Srpskoj da dostave podatke o isplaćivanoj naknadi i nagradi stečajnim upravnicima u stečajnim postupcima od početka rada okružnih privrednih sudova u RS.