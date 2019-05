Počela izgradnja "Turskog toka" kroz Srbiju

BEOGRAD - Izgradnja dionice gasovoda "Turski tok" kroz Srbiju duga 403 kilometra je počela, a svi radovi trebalo bi da budu završeni najkasnije do 18. decembra, pišu "Večernje novosti".

Prema dostupnim podacima, izdate su dozvole za pripremne radove za dionice jedan, dva i tri, ukupne dužine 300 kilometara.

Prva dionica prostire se od bugarske granice do Ćuprije, druga od Ćuprije do Dunava i treća od Dunava do Zrenjanina, a četvrta od Gospođinaca do Subotice.

List piše da je izdata građevinska dozvola za dionice dva i tri, a da će ovih dana dozvolu dobiti i dionica jedan.

Eksproprijacija za te dionice urađena je i u toku je uklanjanje bespravno podignutih objekata na toj trasi i pripreme za postavljanje cijevi, a sve pripreme rade srpske kompanije u saradnji sa "Srbijagasom".

Na pojedinim mjestima cijebi su već sastavljene, a biće angažovane i tri zapadnoevropske kompanije iz Italije i NJemačke koje će učestvovati na podbušivanju Dunava i Tise, što bi trebalo da počne ovih dana.

Kompanija "Gastrans" u kojoj "Srbijagas" ima udio 49 odsto, a "Gasprom" 51 odsto vlasništva podnijela je prošle godine zahtjev srpskoj Agenciji za energetiku za izgradnju gasovoda kao dio izgradnje unutrašnjih kapaciteta u Srbiji.

Ranije je direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović rekao da će izgradnjom ovog gasovoda Srbija uštediti milione evra, a direktna ušteda je 45 miliona evra.

Ukupna vrijednost čitavog posla je oko 1,4 milijarde evra.