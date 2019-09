Počeli radovi na gradnji autoputa Beograd - Sarajevo

​BEOGRAD, SARAJEVO - Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović najavila je da su od danas počeli pripremni radovi za izgrdnju autoput Beograd - Sarajevo.

"Put Sremska Rača - Кuzmin je dio naše veze sa BiH, sa Sarajevom i veoma je važan. Pripremni radovi počinju u nedelju i ponedeljak. Turska kompanija će zajedno sa srpskim kompanijama raditi ovaj deo puta", izjavila je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da se uporedo radi i projektno-tehnička dokumentacija drugog dijela prstena sa BiH, dionica od Požege do Кotromana, duga 63 kilometara.

"To je samo jedan od autoputeva koje počinjemo da radimo ove godine. U maju smo počeli da radimo Preljina - Požega. Mnogo nam je važna ta deonica, jer se odatle račvamo za Crnu Goru i BiH", objasnila je Mihajlovićeva. Ona je istakla kako nema nikakve dileme kuda ide trasa autoputa, kao i da su oko dvije i po godine potrebne da se radovi završe. Dodala je da je cilj da Srbija ponudi sve što može turistima, kako domaćim, tako i stranim.

Uskoro počinju radovi i na Moravskom koridoru, a riječ je o prvom pametnom koridoru kroz Srbiju, a ministarka kaže da je važno što u tome učestvuju i domaći podizvođači.

Istakla je da se stvara slika da se neće koristiti domaća operativa, domaći podizvođači i domaća oprema, ali da je upravo suprotno.

"Vlada Republike Srbije jeste izabrala strateškog partnera, to je jedna od najboljih američkih kompanija 'Behtel' u konzorcijumu s turskom kompanijom 'Enka', takođe jednom od najboljih kompanija u svetu", rekla je ministarka.

Ukazala je da mi treba da imamo njihova znanja i način na koji oni grade autoputeve, ali da se strateški partner obavezao pismeno da će raditi zajedno sa domaćim podizvođačima i da će koristiti domaću opremu i domaće usluge.

Počela naplata putarine na koridoru "Miloš Veliki"

Juče je počela i naplata putarine na autoputu "Miloš Veliki", a ministarka kaže da je prirodno da kada se koristi autoput da se putarina plaća.

"Mi ćemo se maksimalno potruditi da i koridor 10 i ovaj koridor 'Miloš Veliki' opremimo svim funkcionalnim sadržajima do sljedeće godine. Nisu to samo odmorišta, to su i restorani, to su i hoteli, to je takozvani izlaz ka vjerskom turizmu i drugim oblicima turizma", objasnila je Mihajlovićeva. Iako je taj autoput rasteretio Ibarsku magistralu, stvorio je neočekivane gužve na prilazu Obrenovcu, a Mihajlovićeva na pitanje da li se to moglo izbjeći kaže da smatra da kako se koji dio autoputa završava, treba ga puštati u saobraćaj.

"Moglo je da se izbegne da nemamo autoput, a ja mislim da je velika stvar da imamo i da zaobiđemo Ibarsku magistralu i da budemo bezbedniji, da odemo do Čačka za 50 minuta i mogli smo da kada smo uradili autoput da ga ne pustimo do decembra kada ćemo pustiti deonicu Surčin - Obrenovac, 17,5 kilometara kada praktično više tih gužvi neće biti", rekla je Mihajlovićeva.