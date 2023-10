Počelo asfaltiranje prve dionice Dunavskog koridora

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na Dunavskom koridoru, odnosno brzoj saobraćajnici Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, koja će, kako je rekao, kompletno biti završena do kraja 2025, a potpuno će promijentiti način života ljudi u tom kraju, doprinijeti razvoju turizma i obezbijediti dodatne investicije.

"Počelo je asfaltiranje prve deonice Dunavskog koridora", rekao je ministar prilikom obilaska radova na dijelu gdje je urađena probna dionica asfalta u dužini od sto metara u punom profilu lijeve saobraćajne trake.

Vesić je naveo da će narednih dana početi da se asfaltira oko kilometar dnevno, naglašavajući da je plan da se do sredine sljedeće godine završi lijeva traka do obilaznice oko Požarevca, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI).

Istakao je i da će do kraja sljedeće godine Požarevac biti spojen na kompletnu saobraćajnicu u punom profilu, a da će do kraja 2025. Dunavski koridor biti završen u potpunosti, dodajući da je to jedna od najvažnijih saobraćajnica koje se rade u Srbiji.

"Dunavski koridor će potpuno promeniti način života ljudi ovde, obezbediće dodatne investicije jer investitori dolaze tamo gde ima izgrađenih puteva ili pruga i omogućiti razvoj turizma, poljoprivrede i svega onoga što ide uz izgradnju jedne saobraćajnice", rekao je Vesić i dodao da je zato vizija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se Srbija saobraćajno poveže, prenosi Tanjug.