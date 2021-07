Počelo uklanjanje uginule ribe u prnjavorskom "Ribnjaku"

PRNJAVOR - Uklanjanje uginule ribe u prnjavorskom "Ribnjaku" počelo je danas. Iz manjeg dijela ribnjaka, uklonjene su 94 uginule ribe, one su zakopane i zasute krečom, a sutra će biti nastavljeno uklanjanje ostatka ribe, potvrdila je za "Nezavisne" Nataša Kosić, stečajna upravnica preduzeća "Ribnjak" Prnjavor.

"Jutros u sedam sati smo počeli, a prvi dio ribnjaka je završen, odnosno iz manjeg dijela, blizu zgrade su uklonjene 94 ribe, koliko je inspektor i našao. Iskopana je rupa, a ribe su zakopane, zasute krečom i zatrpane zemljom", rekla je Kosićeva.

Dodaje i da je površina vode dodatno posuta tim krečom, te da je inspektor sve nadgledao i napisao zapisnik.

"Ujutro će se nastaviti na drugoj lokaciji na kojoj ima više ribe, međutim, ta lokacija je dosta nepristupačna. Dio ribe ćemo moći izvaditi, a nastojaćemo je i prebrojati, a onaj dio koji je u travi, a kojem se neće moći prići bagerom, posuće krečom", kazala je Kosićeva.

Istakla je da vjerovatno neće moći precizno reći koliko je uginule ribe u ribnjaku, ali da će imati okvirni broj o kojoj količini se radi.

Prema njenim riječima, planirano je da se u narednom periodu uradi kontrola vode i čišćenje kanala.

"Već od srijede ću to naložiti radnicima i sigurno se ovakve situacije više neće ponavljati. To spada u redovno održavanje ribnjaka, a oni će od sada morati svaki dan obilaziti lokalitete, i ako postoji uginula riba, to će odmah morati izvaditi i skladištiti u zemlju, kako je i propisano", rekla je Kosićeva.

Ističe i da je nemoguće procijeniti koliko je ribe ostalo u "Ribnjaku", jer, kako kaže, otkad traje stečaj, niko nije vodio računa o tome, koliko je izlovljeno i prodano ribe.

Dodaje da će za sada nastojati da saniraju štetu i uspostave dalje poslovanje kako se ovako nešto ne bi ponovilo.

Prema njenim riječima, biće angažovan procjenitelj ako budu morali imati podatke koliku je štetu uzrokovalo uginuće ribe, a ovako bi, navodi, to mogli samo nagađati.

Podsjećamo, ovo preduzeće je već godinu dana u stečaju, a Republička inspekcija je u petak utvrdila da je uzrok uginuća pet tona ribe u prnjavorskom "Ribnjaku" suša zbog koje nije bilo dotoka vode kasetama u kojima je riba bila, a nadležnima su naložili da se u roku od 72 časa bezbjedno ukloni.