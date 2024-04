Počeo prvi Međunarodni sajam privrede "Banjaluka Expo 2024", više od 300 izlagača

BANJALUKA - Prvi međunarodni sajam privrede "Banjaluka Expo 2024" počeo je danas u najvećem gradu Republike Srpske.

Ovaj sajam, koji će trajati do 5. aprila, okupio je oko 300 izlagača iz regiona i svijeta.

Na sajmu će biti izlagači iz različitih oblasti, drvne i metalne industrije, elektro i IT sektora, dizajna, finansija, a prisustvovaće predstavnici brojnih organizacija, ministarstava, agencija i finansijskih institucija.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, istakao je da mu je zadovoljstvo da Banjaluka organizuje ovakav događaj.

"Imamo 10 zemalja koje učestvuju, i više od 300 izlagača. Ovo je veoma značajno. Svi iz grada će biti dostupni naredna tri dana i svi smo na raspolaganju da se dodatno afirmišemo, mijenjamo i radimo u najboljem interesu kako grada, tako i Republike Srpske. Moraćemo da radimo na afirmaciji sajamskog prostora, jer je očigledno da nam je to potrebno i radićemo na tome", naveo je Stanivuković.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao je da Srpska postane etablirano mjesto regionalnog dijaloga.

"Republika Srpska postaje mjesto za razvoj privrede, znanja, iskustava, ideja i to je imperativ politike institucija iz RS. Srbija je zemlja partner ovog događaja i ov je rezultat dobrih odnosa između nas. Posvećeni smo regionalnoj saradnji", istakao je Košarac.

Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije, kazao je da je Srbija samo prošle godine privukla više od četiri milijarde evra stranih investicija.

"Samo jaka Srbija može da bude tu za Republiku Srpsku i da vodi računa o svom narodu u Srpskoj. U posljednjih 10 godina Srbija je najznačajniji ekonomski partner za spoljnotrgovinsku saradnju sa Republikom Srpskom. Uvek će biti otvorena za inicijative privrednika iz Republike Srpske kao što smo otvoreni za inicijative privrednika iz Srbije", naglasio je Momirović.

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS, kazao je da je Srpska u nemogućim uslovima vodi mirnu politiku, otvaramo kompanije i ekonomsku saradnju.

Svojom kreativnošću i snagom pokazujemo da smo jedinstveni. Mi političari nemamo nikakvih razlika, jer svi stojimo na braniku Republike, i svi zajedno branimo i gradimo Republiku Srpsku", dodao je Stevandić.

Radovan Višković, premijer RS, istakao je da je Srpska za tri mjeseca ove godine organizovala nekoliko značajnih manifestacija.

"To su sajam energetike u Trebinju, Solar samit u Banjaluci i evo sad sajam privrede. Tu je više od 10 zemalja, neke iz EU, ali i iz Kine i drugih država. To dovoljno govori o tome da mi nismo sami i da imamo šta ponuditi. Mi nudimo takav privredni ambijent kakav ostali nemaju. Moramo ponuditi uslove koje drugi ne žele da rade kako bismo privukli pažnju investitora. Ovdje na lokaciji Univerzitetskog kampusa očekujemo da u naredne dvije godine nikne naučno- tehnološki park. Mi znamo šta treba da radimo i znamo koliko je to bitno. Zašto dobra iskustva iz Srbije da ne implementiramo kod nas? Mi to upravo radimo jer su to dobre ideje", rekao je Višković.

"Želim da pohvalim naše privredne subjekte i naše privrednike koji u nemogućim uslovima rade fenomenalne stvari, rekao je Višković.

On je poručio da je domaća privreda u ovakvim uslovima imala izvanredan rast.

"Hvala privredi, vi pravite profite koje država daje za obrazovanje, u socijalna davanja, izgradnju i ostale stvari", naveo je Višković.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, zahvalio se Srbiji na podršci za organizovanje ovakve manifestacije.

"Želim izlagačima da ostvare najbolje moguće kontakte, i realizuju sve što su zamislili. Iznenađen sam činjenicom da imamo ovoliki broj izlagača. Svjesni smo okruženja u haosa u svijetu. Tržišta koja su bila glavna su sada u recesiji. Mi smo zbog toga i svih drugih problema spremni da sjednemo sa realnim sektorom i pričamo o problemima. Spremni smo da sa svim invetistorima, kako domaćim, tako i stranim pijedinačno pričamo o imvesticijama i svim pogodnostima koje nudi Republika Srpska", naveo je Dodik.

Izlagači se predstavljaju na više od 15.000 metara kvadratnih prostora u Kampusu Univerziteta u Banjaluci, od čega je 6.000 na otvorenom prostoru.

Organizatori sajma su kompanije "RS konsalting end trejd" i "Elit Fer" iz Banjaluke, uz podršku Vlade Republike Srpske, ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore RS i grada Banjaluka, dok je zemlja partner sajma Republika Srbija.

