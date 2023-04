Počinje istraživanje uglja na Bukovoj kosi, mještani spremni na nove proteste

PRIJEDOR - Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu Bukova kosa kod Prijedora, a mještani ovog kraja su i ranije protestovali protiv mogućeg otvaranja rudnika.

Kako su naveli iz ovog ministarstva, istraživanje uglja odvijaće se u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima, podzakonskim aktima i odobrenim Projektom detaljnih geoloških istraživanja, koncesionar će izraditi elaborat o rezervama, a procijenjena vrijednost investicije je 293.000 KM.

"Ponuđač je dužan da dostavi studiju opravdanosti dodjele koncesije s elementima procjene zaštite životne sredine pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti geologije.

Koncesija se dodjeljuje na period do dvije godine. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je obaveza koncesionara. Inicijativu za dodjelu koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu Bukova kosa podnijelo je Privredno društvo 'Drvo eksport' iz Teslića. Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana", istakli su iz Ministarstva energetike i rudarstva RS.

Mladen Markočević, zastupnik kompanije "Drvo-export" iz Teslića, na naš poziv i pitanja šta je predviđeno radovima na Bukovoj kosi, koliko će trajati istraživanja, te kada ova firma počinje s istraživanjem odgovorio je da nema komentar i da će javnost na vrijeme biti upoznata sa svim.

Mještani ovog podneblja su ranije otvoreno rekli ne bilo kakvim istraživanjima, te protestovali protiv mogućeg otvaranja rudnika uz parolu "Volim selo i planinu, neću rudnik i prašinu".

Miroslav Curić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice "Dr Mladen Stojanović" Palančište, rekao je za "Nezavisne" da očekuje da sve bude urađeno po zakonu.

"Sve što je u skladu sa zakonom mi ćemo ispoštovati, ali isto tako koncesionar mora da ispoštuje sve to. S obzirom na to da je ranije rečeno da bi se tu mogla vršiti istraživanja, koncesionar je tada već krenuo u otkup zemljišta sa namjerom da se otvori rudnik, a po onome koliko mi znamo veliki je sadržaj sumpora da bi se moglo normalno funkcionisati i živjeti ako se otvori rudnik i to je razlog protesta. Razočarani smo odlukom da se dodijeli koncesija, ali idemo dalje", kazao je Curić.

Dodao je da je većina stanovništva protiv bilo kakvih istraživanja, a kamoli otvaranja rudnika.

"Koliko smo upoznati, u zakonu piše da koncesionar mora sve imovinsko-pravne poslove da riješi sa mještanima. Većina je protiv prodaje i otvaranja rudnika, tako da vjerujem da ćemo uspjeti u našoj borbi. Vidjećemo kakvo će dalje biti stanje na terenu, ali ako bude potrebe mi ćemo opet u protest da zaštitimo svoja prava i svoje ognjište", istakao je Curić.

Podsjećamo, Centar za životnu sredinu je u februaru podnio tužbu protiv Vlade RS zbog istraživanja uglja na Bukovoj kosi u Prijedoru.

"Usljed stvarnog činjenično-pravnog stanja nije jasno iz čega Vlada zapravo crpi legitimnost svoje odluke, odnosno konkretno, uopšte pravno uporište pokretanja postupka dodjele predmetne koncesije, budući da se radi o ozbiljnoj povredi relevantnih propisa i pravnoj praznini za koju Vlada nema nadležnost da samostalno popunjava ili interpretira", izjavio je Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu.

U februaru je i Udruženje potomaka i poštovalaca civilnih žrtava rata 1941-1945 Veliko Palančište proslijedilo medijima otvoreno pismo upućeno Vladi Republike Srpske i trima ministarstvima, u kojem se protivi najavljenim istraživanjima i eksploataciji uglja na Bukovoj kosi jer u tome vide prijetnju za ono što je u selu najvrednije - očuvana priroda.