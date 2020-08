Počinje otkup povrća u Srpskoj

Otkup povrća u Republici Srpskoj, koji će obezbijediti Vlada, počinje danas, a očekuje se da bi moglo da se zbrine do 20 hiljada tona, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić.

Pašalić je istakao da su stimulisali stanovništvo da u vrijeme epidemije virusa korona zasije više površina, te da nije fer sada ih ostaviti i ne otkupiti viškove.

On je podsjetio da su se odazvale najveće kompanije poput "Save", Vitaminke", ali i nekoliko manjih i istakao da očekuju da će uspjeti da otkupe 11 hiljada tona povrća.

Pašalić je rekao da će Ministarstvo pokušati da se stimuliše izvoz određene količine, tako da bi do 20 hiljada tona povrća moglo da bude zbrinuto.

On je dodao da će za to će biti izdvojeno dva miliona KM, te napomenuo da to nisu sredstva iz Agrarnog, već iz Kompenzacionog fonda što smatra veoma dobrim, jer sve što je dogovoreno ranije za proizvođače ostaje na tom nivou.

Kada je riječ o otkupu tovnih junadi i svinja, koji je počeo 3. avgusta, Pašalić je naveo da su već narednog dana preuzeta prva grla od domaće prerađivačke industrije i očekivanja su da će biti otkupljeno do 6.000 junadi i 10.000 svinja.

"Projektovane su mjere do kraja oktobra, najniža cijena otkupa je 3,8 KM žive vage za junad i 2,8 KM za svinje", rekao je Pašalić sinoć za RTRS i dodao da se domaći prerađivači na taj način stimulišu da ne kupuju meso u drugim zemljama.

Pašalić je istakao su podsticaji za pšenicu 3,9 miliona KM, da će po hektaru biti isplaćeno proizvođačima po 300 KM, što bi uskoro trebalo da počne i bude završeno do kraja avgusta.

"Ima interesa za našu pšenicu, javljaju se iz Turske, sprema se za izvoz", dodao je Pašalić.

On je ukazao da je bila rekordna godina, da su proizvođači zadovoljni i prinosom i otkupnom cijenom.

Prema njegovim riječima, ovo je jedna od najrodnijih od posljednjih deset godina i što se tiče prinosa kukuruza i soje.

Pašalić je napomenuo da je u funkciji sajt "plodovisela.com", odnosno interent platforma za promociju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača Republike Srpske.

On je pojasnio da putem tog sajta potrošači mogu da nađu domaći proizvod, a proizvođači da se tu registruju bez ikakvih troškova.