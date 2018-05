Počinje sa radom novo pogon plastifikacije

VLASENICA - U preduzeću "Alpro" u Vlasenici početkom juna počeće sa radom novi pogon plastifikacije aluminijumskih profila u koji je ovo preduzeće uložilo više od 1.000.000 KM vlastitih sredstava.

Direktor "Alpra" Vladan Nastić rekao je Srni da je cilj ove investicije poboljšanje kvaliteta proizvoda, veća produktivnost i smanjenje rokova isporuke.

On je dodao da je oprema za pogon plastifikacije ispručena tokom prošle godine, te da je prilagođavanje postojećih objekata i instaliranje opreme počelo u januaru ove godine.

"Investicija je vrlo kompleksna i podrazumijevala je dosta mašinskih i elektro radova, kao i ovladavanje novim tehnologijama i znanjima", rekao je Nastić.

On je pojasnio da je izvršena zamjena pogona plastifikacije, jer je dosadašnji pogon, koji je izgrađen 1998. godine, bio tehnološki i ekonomski prevaziđen.

Nastić je istakao da će modernizacija pogona zahtijevati i manje angažovanje radne snage i uštedu na energentima, jer nova tehnologija kao pogon koristi plin, umjesto električne energije, koja je do sada korištena, što će kao konačan rezultat imati i jeftiniji proizvod.

"Vrijeme promjene boje u novom pogonu je maksimalno 10 minuta, a kapacitet proizvodnje biće do 1.200 kilograma po satu. U ranijem pogonu period promjene boje trajao je do tri sata, a kapacitet je bio od 200 do 300 kilograma po satu", istakao je Nastić.

Ciklus investiranja i modernizacije u preduzeću "Alpro" biće nastavljen nabavkom nove opreme za proizvodnju profila sa termičkim prekidom, a radi se i na usvajanju novog koncepta poslovanja preduzeća.

"Ove aktivnosti realizujemo što je moguće brže da bi mogli da uđemo u fazu instalacije nove linije za ekstruziju aluminijskih profila", izjavio je direktor "Alpra" Vladan Nastić.

Od 2004. godine "Alpro" posluje u okviru "Alumil grupacije" jedna je od najvećih proizvođač arhitektonskih aluminijumskih profila u jugoistočnoj Evropi. Preduzeće ima 116 zaposlenih, sa tendencijom prijema i zapošljavanja mladih i obrazovanih kadrova.