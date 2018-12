Počinje skijanje na Kopaoniku

BEOGRAD - Ski-centar Kopaonik počinje sutra sa radom, a prvi dan ski-sezone biće besplatan, saopšteno je iz "Skijališta Srbije".

Zahvaljujući sistemu za vještačko osnježavanje, pripremljene su staze za početak ovogodinšnjeg skijanja na kojima ima dvadesetak centimetara utabanog snijega.

Za skijaše i bordere radiće žičara Karaman greben i staze "7" i "7a", a radno vrijeme Ski-centra Kopaonik od sutra je od 9.00 do 15.30 časova.

Zbog velikog interesovanja, zvanična manifestacija "Ski-opening" podijeljena je na dva vikenda, pa skijaše, uz skijanje, očekuje i zabava od 6. do 9. decembra i od 13. do 16. decembra.

Od srijede do nedjelje, od 5. do 9. decembra, važiće popust od 20 odsto na cijenu ski-karata, dok će tokom drugog vikenda "Ski-openinga", od 13. do 16. decembra, važiti popust od 30 odsto, navodi se u saopštenju.