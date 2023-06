Počinju glavni radovi na HE "Dabar"

BILEĆA - Glavni radovi na Hidroelektrani (HE) "Dabar", najvećem projektu te vrste na Balkanu u posljednjih 30 godina, zvanično će danas početi na području opštine Bileća u vrijednosti 222 miliona evra.

Ceremoniji otvaranja glavnih radova prisustvovaće zvaničnici Republike Srpske i predstavnici "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS), Hidroelektrana na Trebišnjici (HET), HE "Dabra" i kineskih partnera iz kompanije "Gezuba grupe", najavljeno je iz ERS-a.

Glavni radovi na tom značajnom energetskom projektu počeće na lokalitetu mašinske zgrade u mjestu Vrijeka u opštini Bileća u 16.00 časova, naveli su iz ERS-a.

Govoreći o projektu HE "Dabar", generalni direktor ERS-a Luka Petrović rekao je nedavno da je riječ o hidroelektrani snage 160 megavata, da je projekat vrijedan 222,4 miliona evra i ugovoren sa kineskom kompanijom "Gezuba grupa".

Petrović je podsjetio da je ERS uplatilo 92,8 miliona KM da bi se aktivirao kreditni aranžman sa kineskom Eksim bankom i da su kineski partneri već zakupili poslovne prostore za radnike i operativu da bi mogli da počnu izgradnju hidroelektrane.

"Rok za završetak radova je 46 mjeseci", naveo je Petrović i podsjetio da je ugovor za taj projekat potpisan u maju 2020. godine.

Petrović je napomenuo da je Vlada Republike Srpske dala garanciju za 85 odsto vrijednosti ugovora, a da je ERS uplatio 15 odsto, plus obavezno osiguranje tog kredita koje iznosi oko pet odsto vrijednosti kredita, kao i ostale naknade.

On je istakao da je HE "Dabar" složen projekat koji vode sa nevesinjskog platoa spušta na dabarski, uz neto pad od 365 metara i da je u završnoj fazi izgradnja tunela dugog 12,5 kilometara koji radi "Integral inženjering".

Iz HET-a su za Srnu rekli da je HE "Dabar" najveći hidroenergetski objekat koji se gradi na području bivše Jugoslavije i da predstavlja istorijski projekat za Hercegovinu i buduće generacije.

"HE `Dabar` pripada projektovanom hidroenergetskom sistemu HET-a i najvažnija je hidroelektrana u sistemu `Gornji horizonti`. Završetkom HE `Dabar` i HE `Bileća` iz sistema `Gornji horizonti`, planirano je da se duplo uveća postojeći bilans HET-a," naveli su iz tog preduzeća.

Projekat HE "Dabar" sastoji se od akumulacije Nevesinje zapremine 61,80 miliona metara kubnih vode, zatim od brane Pošćenje, derivacionog tunela dužine 12.140 metara sa ulaznom građevinom, potom vodostana, cjevovoda pod pritiskom, mašinske zgrade, kanala kroz Dabarsko polje dužine 6.360 metara, nasipa Grebak i Vranjača, koji imaju funkciju vodoodrživosti akumulacije.

HE "Dabar" pripada hidroenergetskom sistemu HET-a i predstavlja najvažniju hidroelektranu u sistemu "Gornji horizonti". Taj sistem, osim HE "Dabar", predviđa i izgradnju HE "Bileća" i HE "Nevesinje".