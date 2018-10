Podrška dijalogu uprave "Željeznica" i sindikata, protest odgođen

BANJALUKA - Predsjedništvo Konfederacije sindikata Republike Srpske podržava napredak u socijalnom dijalogu Uprave i predstavnika sindikata "Željeznica Republike Srpske" /ŽRS/ i u vezi s tim odgađa zakazani protest koji je trebalo da se održi u Doboju u četvrtak, 4. oktobra.

"U narednom periodu aktivno ćemo pratiti da li se danas dogovoreni termini i obaveze poštuju i u skladu sa tim preduzimati potrebne mjere u cilju poboljšanja statusa i prava zaposlenih u ovom preduzeću", saopšteno je danas iz Konfederacije sindikata, nakon što je održana telefonska sjednica Predsjedništva ove organizacije.

Iz ovog sindikata obavještavaju radnike "Željeznica" da će im biti na raspolaganju da bi jedinstvenim djelovanjem i radničkom solidarnoću članstva Konfederacije u svakom trenutku podržali sve vidove sindikalne borbe za koju se odluče njihovi sindikalni predstavnici.

Sindikalnim organizacijama u okviru "Željeznica Republike Srpske" do 10. oktobra biće dostavljen usaglašeni prijedlog kolektivnog ugovora, na koji sindikati treba da dostave primjedbe Upravi do 15. oktobra kako bi ovog mjeseca on bio potpisan, zaključeno je na sjednici Uprave ŽRS-a i osam sindikata ŽRS-a.