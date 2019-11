Podrška lokalne zajednice pčelarima

UGLJEVIK - Načelnik Ugljevika Vasilije Perić sastao se danas sa članovima Udruženja "Majevička košnica" i najavio veću podršku lokalne zajednice pčelarima koji u ovoj opštini imaju 2.500 pčelinjih društava.

Kao jednu od mjera stimulacije on je naveo isplatu po 10 KM godišnje za svako aktivno pčelinje društavo koje je registrovano u Ugljeviku, po osnovu javnog poziva koji je otvoren u oktobru.

"Pčelarstvo je veoma važno na području Ugljevika gdje se ljudi uglavnom bave voćarstvom, a direktan efekat kroz proizvodnju meda nije dominatan, nego značaj pčela u našem eko-sistemu", rekao je Perić, navodeći da je i sam pčelar.

On je istakao da su stimulativne mjere usmjerene i na privlačenje mladih ljudi da nastave tradiciju ove djelatnosti i pozvao sve pčelare koji do sada nisu registrovani da to urade i da se učlane u udruženje koje posebnu pažnju posvećuje razvoju pčelarstva u podmajevičkom kraju.

Predsjednik Udruženja "Majevička košnica" Zdravko Simić zahvalio je rukovodstsvu opštine na saradnji i podršci i rekao novinarima da udruženje okuplja 40 pčelara koji imaju 2.500 pčelinjih društava.

Simić je naveo da je ova godina za pčelare, kada je riječ o prihodima u medobranju, jedna od najlošijih u posljednje dvije decenije, pa će im podsticaj od 10 KM po pčelinjem društvu biti veoma značajan.