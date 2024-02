Podrška poljoprivrednicima bez troškova obrade kredita

Mikrokreditno društvo, Mikrofin, prepoznato kao lider u sektoru mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini, nastavlja sa svojom misijom podrške razvoju preduzetništva i poljoprivredne proizvodnje, nudeći posebne uslove kreditiranja. Sa preko 25 godina uspješnog poslovanja, Mikrofin je stekao reputaciju pouzdanog partnera poljoprivrednicima, nudeći finansijska rješenja prilagođena specifičnim potrebama i izazovima sa kojima se susreću.

U duhu kontinuirane podrške razvoju poljoprivrede, Mikrofin je najavio posebnu akciju „Krediti za poljoprivredu bez troškova obrade“, koja će trajati od 15. februara do 15. maja tekuće godine. Ova inicijativa je usmjerena na olakšavanje proljetne sjetve, oslobađajući poljoprivrednike dodatnih financijskih tereta u vidu troškova obrade kredita. Ključni uslov akcije jeste da minimalno 50% iznosa kredita bude namijenjeno nabavci sredstava neophodnih za proljetnu sjetvu, omogućavajući tako poljoprivrednicima da maksimalno iskoriste svoje resurse i optimiziraju proizvodnju.

Mikrofin u svojoj ponudi ima kredite čiji iznosi variraju od 300 KM do 50.000 KM, sa rokom otplate do 84 mjeseca, čime se zadovoljavaju potrebe širokog spektra korisnika - od malih gazdinstava do velikih poljoprivrednih preduzeća. Takođe, krediti su dostupni kako pravnim, tako i fizičkim licima koja se bave poljoprivrednom djelatnošću, bilo da je riječ o ulaganju u obrtna ili osnovna sredstva, ili pak refinansiranju postojećih obaveza.

Mikrofin se izdvaja na tržištu svojom politikom fleksibilnosti i pristupačnosti, uz prisustvo na više od 100 lokacija koje dodatno olakšavaju dostupnost usluga, nudeći kredite bez potrebe za žirantima i uz mogućnost korisnika da sami biraju dobavljače sredstava za sjetvu. Ova politika omogućava poljoprivrednicima da prilagode svoje poslovanje individualnim potrebama i specifičnostima proizvodnje, te da efikasno upravljaju svojim finansijskim resursima.

Za više informacija o akciji „Krediti za poljoprivredu bez troškova obrade“ i drugim kreditnim proizvodima Mikrofina, zainteresovani se mogu obratiti u najbližu poslovnicu, pozvati našu besplatnu info liniju 080 051 055 ili posjetiti našu web stranicu www.mikrofin.com. Mikrofin ostaje posvećen svojoj ulozi u podršci poljoprivrednicima, promovišući održivi razvoj i prosperitet poljoprivredne zajednice u Bosni i Hercegovini.

