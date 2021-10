"Podrška realnom sektoru u fokusu Vlade Srpske"

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković ukazao je na značaj realnog sektora za razvoj privrede i ekonomije Srpske, te istakao da je podrška ovom sektoru sve više u fokusu interesovanja Vlade Srpske.

Višković je napomenuo da je pomoć Vlade Republike Srpske realnom sektoru višestruka, te da se ne odnosi samo na novčani dio, već i na podršku rješavanju problema koji se javljaju u ovom sektoru.

"Sve te naše aktivnosti proizilaze iz saradnje sa Privrednom komorom Republike Srpske, sa kojom smo imali sastanak prije nekoliko dana, kao i sa Unijom udruženja poslodavaca, sa čijim predstavnicima ćemo se sastati sutra", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

Višković, koji je danas prisustvovao potpisivanju ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava za direktna ulaganja privrednih subjekata, rekao da je Vlada odlučila da podrži sve privrednike koji ispunjavaju uslove za dodjelu podsticaja.

"Svih 207 privrednih subjekata, sa blizu 20.000 radnika, dobili su podsticaje koji su budžetom bili planirani u iznosu od četiri miliona KM, ali smo u rebalansu budžeta odobrili sedam miliona KM, kako bismo ispratili veći broj zahtjeva od predviđenih", kaže Višković.

On je naveo da su privrednici uložili 64 miliona KM svojih sredstava, te da mu je želja da to u narednom periodu bude znatno više, a da će Vlada uložiti napore da sa svoje strane to povećanje isprati.

"Sve ono što radimo sa našim ljudima iz realnog sektora daje rezultate, te imamo značajno veće stope izvoza nego uvoza", rekao je Višković.

On je izrazio zadovoljstvo i što je na današnji dan evidentirano 330 više zaposlenih radnika u realnom sektoru u odnosu na 31. decembar prošle godine, ističući da to ukazuje da se povećava zaposlenost, kao i izvoz, koji je za devet mjeseci u Srpskoj rastao za 30 odsto, a uvoz za oko 20 odsto.